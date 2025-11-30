Esto pagó Grecia Quiroz al IMPI para solicitar que el “Movimiento Independiente del Sombrero” de Carlos Manzo sea marca registrada

La alcaldesa de Uruapan solicitó proteger ante el IMPI el nombre de Carlos Manzo y el movimiento político que él encabezaba.

Para proteger el nombre de su esposo, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dos solicitudes de registro de marca; “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, proyecto político que él encabezaba y con el que logró vencer a Morena en la ciudad michoacana.

La petición fue dada a conocer por el propio director del organismo, Santiago Nieto Castillo, quien dijo que el trámite se ingresó el pasado 14 de noviembre, días después del asesinato de Manzo.

¿Cuánto podría tardar en aprobarse el registro de las marcas?

Aunque señaló que ambos expedientes siguen en análisis, el IMPI explica en su página que los registros de marcas tradicionales, como nombres propios, denominaciones, números, elementos figurativos, combinaciones de colores o formas tridimensionales, pueden tardar hasta seis meses en recibir respuesta.

¿Qué vigencia tiene una marca registrada ante el IMPI?

Si las solicitudes de Grecia Quiroz avanzan sin problemas, la vigencia sería de 10 años, tanto para la marca “Carlos Manzo” como para “Movimiento Independiente del Sombrero”.

¿Cuánto cuesta solicitar el registro de una marca ante el IMPI?

El IMPI establece que el costo por una solicitud nacional de registro de marca es de 2,813.77 pesos, monto que también aparece en el expediente registrado en el Instituto.

¿Cómo es el diseño de “Movimiento del Sombrero”?

El expediente 3506474, consultable a través de la herramienta MARCia del IMPI, muestra un diseño gráfico de un sombrero sahuayense, similar al que solía usar Carlos Manzo, acompañado de la leyenda “Movimiento Independiente del Sombrero”.

La descripción oficial del registro detalla que la marca corresponde a:

Servicios de organización de reuniones políticas; servicios de grupos de presión política (cabildeo político) relacionados con servicios profesionales legalmente regulados; asesoría en materia de organización ciudadana, participación democrática y representación de intereses sociales ante autoridades; servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social. — Giro nombre comercial "Movimiento Independiente del Sombrero".

