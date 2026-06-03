¿Tienes seguro? Las indemnizaciones en México crecen y revelan nuevas tendencias de riesgo

Las compañías aseguradoras que operan en México pagaron 142 mil 307 millones de pesos en indemnizaciones durante el primer trimestre de 2026, monto que representó un incremento de 8.1% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con el organismo, este monto equivale a más de mil 580 millones de pesos diarios destinados a atender fallecimientos, enfermedades, accidentes y daños patrimoniales cubiertos por pólizas de seguro.

Ampliar

¿Cuáles fueron los seguros que registraron más pagos?

La operación de vida concentró el mayor volumen de pagos, con 53 mil 724 millones de pesos. Sin embargo, el segmento de accidentes y enfermedades fue el que registró el mayor crecimiento anual, al alcanzar pagos por 35 mil 518 millones de pesos, cifra 17.7% superior a la observada entre enero y marzo de 2025.

El seguro de automóviles también mostró un incremento significativo. Durante el primer trimestre del año, las aseguradoras desembolsaron 32 mil 544 millones de pesos en indemnizaciones, lo que representó un crecimiento de 15.1% frente al mismo periodo del año pasado.

Morsa Images Ampliar

¿Por qué aumentaron las indemnizaciones de las aseguradoras?

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, señaló que estas cifras reflejan un mayor uso de los seguros por parte de la población, así como el incremento en los costos de atención médica y reparación de vehículos.

“Las cifras reflejan que cada vez más personas hacen uso de sus seguros y que los costos asociados a la atención médica y a la reparación de vehículos continúan aumentando. Esto se traduce en mayores pagos de siniestros por parte de las aseguradoras y confirma la importancia de contar con mecanismos de protección financiera para las familias mexicanas”. —

La AMIS también reportó un aumento en la siniestralidad. En comparación con el primer trimestre de 2025, los seguros de automóviles y de accidentes y enfermedades incrementaron tres puntos porcentuales sus niveles de siniestralidad, para ubicarse en 53.5% y 57.2%, respectivamente.

KARRASTOCK Ampliar

¿Cómo avanzó la colocación de seguros en México?

En cuanto a la colocación de seguros, la emisión de primas alcanzó 299 mil 929 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que significó un crecimiento de 4.8% anual.

El ramo de accidentes y enfermedades emitió primas por 62 mil 47 millones de pesos, con un avance de 11.5%, mientras que el seguro de automóviles registró primas por 60 mil 759 millones de pesos, un aumento de 8.1%.

Por su parte, el seguro de vida se mantuvo como el principal componente de la industria aseguradora mexicana, con primas por 121 mil 199 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento de 4% respecto al primer trimestre de 2025.

La directora general de la AMIS destacó que el desempeño de la industria confirma la relevancia del seguro como herramienta de protección financiera para personas, familias, empresas y gobiernos ante diversos riesgos económicos y patrimoniales.

Síguenos en Google News y encuentra más información