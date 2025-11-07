Abuelita de Carlos Manzo encabeza la “Marcha por la Paz y la Justicia” en Uruapan

En Uruapan, Michoacán, cientos de personas con bandera negras, vestidas con playeras blancas o negras se unieron a la Marcha por la Paz y la Justicia para exigir un alto a la inseguridad, las extorsiones y justicia por el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Uno de los contingentes lo encabeza la abuelita del exalcalde asesinado, Carlos Manzo, así como su equipo más cercano.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinato de Carlos Manzo despertó a un tigre que no van a callar: Carlos Bautista

Convocatoria de sectores sociales y empresariales

La marcha, que fue convocada por cámaras empresariales, transportistas, gasolineros, colegios de profesionistas y colectivos. Partió de la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas y Avenida Latinoamérica, para avanzar rumbo a la glorieta municipal.

Además del recorrido, todos los comercios y negocios bajaron sus cortinas para unirse a la marcha. También se detuvo la operación en gasolinerías, el transporte público y entre los aguacateros de la región.

Simbolismo y mensajes durante la manifestación

Los manifestantes acudieron con camisas blancas o negras, banderas negras de México en señal de luto, moños negros en negocios y viviendas, globos y cartulinas con mensajes en apoyo a la familia del alcalde Carlos Manzo asesinado el 1 de noviembre.

Por Grecia, por Plutarco, por Emiliano, por mis hijos, por los tuyos, por Uruapan, por México”,“México, escucha, esta es tu lucha”, lanzó un sector de la manifestación en el trayecto — Fueron algunas de las consignas

Se prevé que en la plaza principal se dé un mensaje a la sociedad.