Abuelita de Carlos Manzo encabeza la “Marcha por la Paz y la Justicia” en Uruapan
Todos los negocios bajaron sus cortinas para unirse a la marcha y exigir un alto a la inseguridad, las extorsiones y justicia por el homicidio del alcalde Carlos Manzo
En Uruapan, Michoacán, cientos de personas con bandera negras, vestidas con playeras blancas o negras se unieron a la Marcha por la Paz y la Justicia para exigir un alto a la inseguridad, las extorsiones y justicia por el homicidio del alcalde Carlos Manzo.
Uno de los contingentes lo encabeza la abuelita del exalcalde asesinado, Carlos Manzo, así como su equipo más cercano.
Convocatoria de sectores sociales y empresariales
La marcha, que fue convocada por cámaras empresariales, transportistas, gasolineros, colegios de profesionistas y colectivos. Partió de la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas y Avenida Latinoamérica, para avanzar rumbo a la glorieta municipal.
Además del recorrido, todos los comercios y negocios bajaron sus cortinas para unirse a la marcha. También se detuvo la operación en gasolinerías, el transporte público y entre los aguacateros de la región.
Simbolismo y mensajes durante la manifestación
Los manifestantes acudieron con camisas blancas o negras, banderas negras de México en señal de luto, moños negros en negocios y viviendas, globos y cartulinas con mensajes en apoyo a la familia del alcalde Carlos Manzo asesinado el 1 de noviembre.
Por Grecia, por Plutarco, por Emiliano, por mis hijos, por los tuyos, por Uruapan, por México”,“México, escucha, esta es tu lucha”, lanzó un sector de la manifestación en el trayecto— Fueron algunas de las consignas
Se prevé que en la plaza principal se dé un mensaje a la sociedad.