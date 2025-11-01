Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante Festival de Velas

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, fue asesinado esta noche en un ataque armado, cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar de la Guardia Civil, Manzo Rodríguez fue atacado a balazos alrededor de las 20:00 horas de este sábado, cuando convivía con decenas de asistentes a este evento, que se realiza cada año.

El Gabinete de Seguridad de México informó que fueron detenidos dos sujetos involucrados en esta agresión, mientras que uno más perdió la vida.

Los escoltas del presidente municipal habrían abatido a uno de los agresores y sometido a los otros dos.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el alcalde de Uruapan?

El alcalde había encabezado el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó al lugar para tomarse fotos con niños caracterizados con disfraces por la noche de muertos y fue en ese momento cuando fue atacado.

Carlos Manzo fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente perdió la vida, por seis impactos de bala.

¿Quién era Carlos Manzo Rodríguez?

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente, tras haberse desempeñado como diputado federal bajo las siglas de Morena.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz para exigir al gobierno federal apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan.

¿Qué dijeron las autoridades tras el asesinato?

El gabinete de seguridad del Gobierno de México confirmó que el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, falleció tras el atentado que sufrió este sábado mientras inauguraba un festival con motivo del Día de Muertos.

Asimismo, indicó que “las autoridades del gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”.

