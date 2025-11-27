¿Quién es Alejandro Gertz Manero, ex titular de la FGR?

Este martes, Alejandro Gertz Manero hizo oficial su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que asumió el 18 de enero de 2019 y que deja a tres años de concluir el periodo para el que fue designado.

Llegó al frente de la dependencia propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue elegido por el Senado de la República para un periodo de nueve años.

Su salida ocurre tras una gestión marcada por polémicas, señalamientos y casos pendientes.

El exfiscal de 86 años, abogado de profesión, nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México.

Estudió en la Escuela Libre de Derecho y cuenta con doctorados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la University of Mount Union en Ohio, y la Universidad de las Américas.

Además, ha sido catedrático en instituciones como el ITAM, la UNAM y la Universidad de las Américas.

Trayectoria pública y cargos destacados

A lo largo de más de cinco décadas, Gertz Manero ocupó cargos clave en distintas administraciones y organismos públicos, entre ellos:

- 1970-1971: Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH.

- 1971-1974: Fundador y director General del Instituto Técnico de la Procuraduría (hoy INACIPE).

- 1975: Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la PGR.

- 1975-1976: Coordinador Nacional de la campaña contra el narcotráfico “Operación Cóndor”.

- 1976-1983: Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.

- Diversos cargos dentro de la PGR, entre ellos Oficial Mayor.

- 1995-2018: Rector de la Universidad de las Américas, A.C.

- 1998-2000: Secretario de Seguridad Pública del DF con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

- 2000-2004: Secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno del presidente panista Vicente Fox.

- 2009-2012: Diputado federal por Movimiento Ciudadano en la LXI Legislatura, donde presidió la Comisión de Marina.

- 2018-2019: Encargado de despacho de la PGR previo a la transición a Fiscalía autónoma.

- 2019-2025: Fiscal General de la República

También pertenece a organizaciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Academia Mexicana de la Educación.

Gestion de Gertz, marcada por la controversia

El caso más polémico en la gestión de Alejandro Gertz Manero fue el relacionado con la muerte de su hermano, Federico Gertz.

El exfiscal fue acusado de utilizar su influencia para perseguir penalmente a la pareja del fallecido, Laura Morán Servín, y a su hija, Alejandra Cuevas Morán, bajo el argumento de “homicidio por omisión”.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de las Nación ordenó la liberación de Cuevas y anuló la orden de aprehensión contra Morán al determinar que la acusación carecía de sustento legal.

Este episodio generó fuertes cuestionamientos sobre la autonomía del fiscal y el uso personal de la institución.

Su renuncia se da tras años de críticas por presuntos rezagos en casos clave, conflictos internos y tensiones políticas alrededor de la FGR.

