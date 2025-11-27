Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR; se irá como embajador de un país amigo
Su renuncia se debe a que la presidenta, Claudia Sheinbaum, lo propuso como embajador
Alejandro Gertz Manero renunció formalmente como titular de la Fiscalía General de la República, cargo que asumió desde el 18 de enero de 2019.
A través de una carta enviada al Senado, Gertz Manero informó que será enviado como embajador en un país amigo.
“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”— Se lee en el documento
Dijo que la propuesta le permitirá continuar sirviendo a su país en una nueva tarea que lo honra y que agradece ratificando su vocación de servicio público de tan larga trayectoria.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma no haber recibido notificación formal sobre posible renuncia de Gertz Manero
Gertz solicitó que se informe al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se inicie el proceso para la ratificación del nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.
Se prevé que el Senado reanude en breve la sesión para oficializar la entrega del documento de renuncia.
Información en desarrollo...