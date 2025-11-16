Vicente Fox agradece marcha de la Generación Z: “Queremos un país con libertad, paz e instituciones de verdad”

Al afirmar que México habló con fuerza, el expresidente Vicente Fox, agradeció a las personas que participaron en la manifestación convocada por la llamada Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y otras partes del país.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exmandatario agradeció a quienes, dijo, marcharon con dignidad y valor, al enfatizar que su voz es esperanza, fuerza y amor por México.

El panista hizo votos porque esta marcha sea el inicio de un gran movimiento de “alzar la voz, defender nuestras libertades y de no volver a callarnos nunca más”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Choque en el Zócalo: Generación Z derriba vallas de Palacio Nacional; policías responden con gas y petardos

Marcha por instituciones y derechos

“Hoy México habló con fuerza y con la esperanza, no fue una marcha más, fue un mensaje muy claro, queremos un país con libertad, con paz y con instituciones de verdad. A todas y todos los que salieron con el corazón por delante, muchísimas gracias porque cuando el pueblo camina unido, ningún poder puede apagar su voz. Sigamos firmes, sigamos despiertos, porque México está más vivo que nunca”, afirmó Fox.

En su cuenta de la red social X, manifestó que la paz no es “cuando todos callan sino cuando nadie tiene miedo de hablar”, por lo que calificó como “sabiduría pura” la marcha del pasado sábado.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Mensaje a opositores: Sheinbaum defiende soberanía y rechaza intervención extranjera en México

Mensaje al campo y exigencia de justicia

Por último, Fox envió un mensaje a los trabajadores del campo, a quienes aseguró que el mensaje del que fue presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, se convirtió en el grito de la marcha por la paz.

“Ustedes son México y mexicanos/as no tienen por qué estar ni con Claudia, ni con López, ni con Morena, ni con la 4T, pues sólo deberían estar con México y por México”.

Además, recordó que los programas sociales “son su derecho constitucional, y nadie se los puede quitar”.

Síguenos en Google News y encuentra más información