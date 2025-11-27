Sheinbaum afirma no haber recibido notificación formal sobre posible renuncia de Gertz Manero

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, hasta el momento, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no le ha comunicado de manera directa su intención de dejar el cargo, luego de los trascendidos que apuntan a una posible renuncia de Gertz.

Durante su conferencia, la mandataria confirmó que recibió un documento enviado por el Senado de la República, el cual está siendo analizado por su equipo jurídico. Adelantó que será este viernes cuando fije una postura oficial sobre su contenido. Sin embargo, se negó a ofrecer más detalles sobre la naturaleza de la carta remitida por la Cámara Alta.

Documento del Senado está en revisión

Sheinbaum reiteró que el texto se encuentra bajo revisión legal y que, hasta concluir ese análisis, no emitirá comentarios adicionales. Añadió que el trabajo del fiscal ha sido bueno, aunque reconoció que es necesaria una mayor coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para fortalecer la procuración de justicia en el país.

Trascendidos sin confirmación

Pese a los rumores sobre una eventual salida del fiscal, la presidenta insistió en que no hay notificación formal y que la decisión dependerá del proceso institucional. Por ahora, señaló, la comunicación directa con Gertz Manero no ha incluido intención alguna de renuncia.

