Campeche aprueba la “Ley Alito”: ¿Cómo aplicará la expropiación y por qué se refiere al presidente del PRI?
La reforma a la Ley de Expropiaciones se aprobó en el Congreso de Campeche por la mayoría de Morena. Te decimos por qué alude al líder nacional del PRI
El Congreso de Campeche aprobó la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad presentada por la gobernadora Layda Sansores el pasado 27 de agosto, que permitirá expropiar terrenos privados en la entidad.
La bautizada como “Ley Alito”, en referencia a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, avanzó con el apoyo mayoritario de los legisladores de Morena.
¿Qué terrenos se podrán expropiar en Campeche con esta ley?
De acuerdo con la nueva Ley de Expropiación del Estado de Campeche, será la Secretaría de Gobierno la que determine qué terrenos privados son de utilidad pública y estarán sujetos a expropiación.
Es decir, se trata de terrenos que se consideren necesarios para obras de infraestructura, construcción de hospitales, parques, jardines, zonas deportivas, u otros como el Tren Maya.
¿Cuál es el procedimiento que marca la Ley de expropiación de Campeche?
- La Secretaría de Gobierno emitirá la declaratoria de utilidad pública del terreno.
- Se publicará la declaratoria en el Periódico Oficial de Campeche
- Se le notificará personalmente a los titulares de los terrenos elegidos.
- En caso de ignorar este aviso, se emitirá una segunda notificación en los siguientes 5 días hábiles.
- A partir de la notificación, el dueño de los terrenos tiene cinco días hábiles para responder a la declaratoria de utilidad pública.
¿Por qué se le bautizó como “Ley Alito”?
El sobrenombre de “Ley Alito” surgió luego que el diputado local de Morena, Carlos Ucán, afirmó que la reforma permitiría recuperar terrenos que el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, compró a precios irrisorios de 30 centavos por metro cuadrado en Campeche.
Por su parte, “Alito” Moreno acusó que es un acto de autoritarismo de la gobernadora Layda Sansores que solo sirve para intimidar y despojar a quienes no comparten sus ideas.