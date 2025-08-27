Pelean “Alito” Moreno y Noroña al cierre de la Permanente | VIDEO
Los senadores Alejandro Moreno del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena se hicieron de palabras y empujones en el Congreso de la Unión
Literal a fregadazos, empujones y groserías entre Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno, cerró la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
¿Por qué se pelearon Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña?
En el momento en el que concluía la sesión y se entonaba el Himno Nacional para dar por concluidos los trabajos, Alejandro “Alito” Moreno se acercó a Noroña para pedirle la palabra y en ese instante Noroña lo ignoró, se hicieron de palabras y empujones. De inmediato el Canal del Congreso cambió la toma para que no se viera la discusión.
No es la primera bronca entre Alito y Noroña
No es la primera vez que ambos legisladores tienen desencuentros al interior del recinto.
Apenas este martes 26 de agosto, Alejandro Moreno criticó a Noroña por la casa de 12 millones de pesos que se reveló que tiene en Tepoztlán , Morelos, y lo llamó delincuente con fuero e hipócrita.