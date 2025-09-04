Denuncia líder panista detenciones de comuneros afuera de casa de Noroña

Continúan los escándalos en torno a la mansión del senador Gerardo Fernández Noroña en el municipio de Tepoztlán.

Después de las manifestaciones que realizaron comuneros afuera de la “Casa del Silencio” para denunciar la compra irregular, el presidente del Partido Acción Nacional de esta entidad, Daniel Martínez Terrazas, denunció el uso de la Guardia Nacional para proteger al legislador morenista.

Señaló que en días recientes los agentes detuvieron a un grupo de manifestantes que intentaron llegar nuevamente al domicilio del senador.

“Lamentamos también que hoy los pobladores de Tepoztlán que hayan intentado ingresar por su puesto donde se encuentra esta casa sean detenidos por la Guardia Nacional y por elementos de la seguridad nacional que en lugar de estar cuidando nuestras calles están defendiendo privilegios de un senador de la República que lo único que hay hecho es una actitud porril” y que de lo que tanto se quejaba, recordemos la Casa Blanca” que él decía que eso se hubiera regresado para becas para estudiantes, pues le hacemos un llamado desde Morelos que esos 12 millones de pesos lo regrese porque por supuesto que son robados por que no ha podido esclarecer su paradero y por supuesto que esos 12 millones de esos los utilice para becas para los estudiantes de Morelos”.

El también presidente de la Junta Política en el Congreso del Estado hizo un llamado a las autoridades a no soltar el caso e investigar a fondo el enriquecimiento inexplicable de Noroña y en caso de confirmarse que la Casa del Silencio la adquirió de manera irregular sea devuelta a sus legítimos dueños.

“Como bien dice el dicho mexicano, ni el amor ni la riqueza se esconde y creo que ellos, los abusos que han hecho en el sexenio pasado y en lo que levan de este no pueden esconder que de la noche a la mañana sean ricos nuevos y no puede ser que en menos de dos años se hagan de una casa de más de 12 millones de pesos, de automóviles de cerca de dos millones de pesos cada uno, entonces no les alcanza con su sueldo ni de diputados federales ni de senadores, y lo que nosotros lamentamos es que ni siquiera se haya pagado el impuesto a predial ni siquiera se haya pedido la autorización a bienes comunales y a toda la gente del campo en Tepoztlán creo que es una falta de respeto. Nosotros hacemos un llamado enérgico para que si esa casa está en un tema indebido pues sea recuperada por la autoridad”.

Gerardo Fernández Noroña, en su más reciente transmisión en YouTube retó a los comuneros de Tepoztlán a quitarle su casa, como lo expresaron la semana pasada.

“Los comuneros no se dan cuenta de que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. Ósea si ellos pasan por encima de cualquiera, cualquiera, de mi…quiero verlo”, sentenció.