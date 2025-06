Layda Sansores quiere silenciarme: Jorge Luis González Valdez

#AsíLasCosasPM



"La jueza me niega a que no puedo ejercer el periodismo y ordena bajar la plataforma. Lo que quiere hacer @LaydaSansores es silenciarme": Jorge Luis González Valdez, ex director del Diario La Tribuna en Campeche, con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico https://t.co/HQvrX5crR6