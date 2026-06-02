Colapsa techumbre en el AICM; así se vino abajo en cuestión de segundos | VIDEO

Un trayecto ordinario hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se transformó en una escena de caos en cuestión de segundos cuando la techumbre de un puente peatonal se desprendió por completo de su base, desplomándose directamente sobre la vialidad, dejando como saldo una persona lesionada.

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¿Dónde ocurrió el desplome de la techumbre?

El percance ocurrió en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, justamente sobre la avenida Capitán Carlos León.

La estructura que servía de techo en el paso peatonal se vino abajo, sorprendiendo a los usuarios de la vialidad y lesionando a una conductora que circulaba en la zona.

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Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

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¿Qué atención recibió la persona lesionada?

Ante la emergencia, el servicio médico del AICM se trasladó de inmediato al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios y la atención necesaria a la conductora herida.

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¿Qué acciones tomará el aeropuerto tras el incidente?

Tras el incidente, las autoridades aeroportuarias informaron que se pondrá en marcha una investigación exhaustiva con el objetivo de esclarecer las causas del desprendimiento y deslindar las responsabilidades correspondientes.

El AICM confirmó que la póliza de seguro del aeropuerto se hará cargo de la cobertura total de los daños materiales y personales derivados de este siniestro.

La remodelación del AICM en el ojo del huracán

Apenas el pasado sábado 30 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), encabezó el corte de listón de la primera etapa de modernización del AICM, que incluía el puente peatonal afectado.

Esta primera fase representó una inversión de seis mil 500 millones de pesos provenientes de recursos autogenerados por la propia terminal aérea.

El proyecto integral, ejecutado bajo la administración de la Marina, abarca la intervención de más de 394 mil metros cuadrados y contempla un total de 106 proyectos de infraestructura, tecnología, seguridad y movilidad.

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