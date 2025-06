Señala PRI autoritarismo en Campeche por “ley censura”

Expresó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, la entrada en vigor en Campeche de la Ley de Ciberseguridad, conocida popularmente como “ley Censura”.

A través de un mensaje en su red social “X” aseguró que se utilizó el poder autoritario por parte de la gobernadora Layda Sansores para perseguir y censurar a periodistas en Campeche.

Después que un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario “Tribuna”, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste , afirmó que se está atentando contra la libertad de expresión.

“Cerrar un medio, callar a un periodista y prohibirle ejercer su labor es propio de regímenes represivos, no de una democracia. Durante mi periodo como gobernador de Campeche, Tribuna siempre fue crítico, duro y frontal”. — Afirmó el líder priista.

El también senador priista expresó que el periodismo debe ser libre y señaló que quienes gobiernan, tienen la responsabilidad de enfrentar la crítica, no de aplastarla.

“Así son los gobiernos de Morena: intolerantes, autoritarios y dispuestos a callar a quien piensa distinto. Por eso quieren imponer su #LeyCensura, porque no soportan la crítica ni la verdad. No lo vamos a permitir. México merece libertad, no censura” , escribió.

Cabe recordar que además de Campeche la ley también inició en Puebla donde se sanciona como “ciberasedio” el uso de insultos u ofensas en redes sociales, con penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas de 50 a 300 UMAs.