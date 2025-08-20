No hubo descarrilamiento, fue “un percance de vía”, dice el director del Tren Maya

Óscar David Lozano, director del Tren Maya, rechazó que el incidente en la estación Izamal fuera un descarrilamiento FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El director del Tren Maya, Óscar David Lozano, aclaró este martes que el incidente ocurrido en la estación Izamal no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”. Durante la conferencia en Palacio Nacional, sostuvo que no hubo fallas humanas ni un hackeo al sistema automatizado, sino una anomalía en el sistema ferroviario.

“En ningún momento se puso en riesgo la seguridad de las personas” , dijo Lozano al destacar que los protocolos se activaron de inmediato y que los 261 pasajeros resultaron ilesos.

El funcionario explicó que un tren se encontraba estacionado cuando otro ingresó a la vía cuatro. El aparato de cambio de vía modificó intempestivamente su posición, provocando que el bogie número 2 del coche 3 se saliera de la vía y quedara recostado sobre el Tren 307.

Habrá investigación en 15 días

El hecho será investigado por la Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya y la Agencia de Trenes y Transportes Públicos Integrados, con resultados esperados en un plazo de 15 días. Además, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

Lozano reconoció que este es el segundo incidente del Tren Maya desde su inauguración, aunque minimizó el caso al compararlo con cifras internacionales: “En España, solo en 2022, hubo 175 casos similares; en Estados Unidos, más de mil 600 descarrilamientos”.

“El compromiso del gobierno de México es ofrecer un servicio con cero incidencias. Fallamos ya dos veces, pero no debemos fallar en el futuro”, subrayó.

ahz.

Síguenos en Google News y mantente informado