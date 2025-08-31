“Alito” Moreno acusa a Morena de usar medios del Estado para campaña en su contra

Al afirmar que su patrimonio es lícito, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, nuevamente arremetió en contra de los integrantes de Morena, de quien dijo sólo buscan distraer con señalamientos, los temas importantes en los que se encuentran envueltos.

¿CANAL 11 DE QUÉ ACUSA AL PRIISTA?

A través de su cuenta de la red social “X”, hizo referencia a una publicación de la televisora pública “Canal 11”, donde señala al senador priista de haber adquirido en 9 años, 11 casas y dos terrenos, así mismo refiere que según investigaciones de la Fiscalía de Campeche, el priista cuenta con una mansión valuada pericialmente en más de 130 millones de pesos.

MORENA QUIERE DISTRAR CON CAMPAÑAS DE MENTIRAS, DICE “ALITO”

Por ello el legislador acusó a los morenistas de ocupar los medios el Estado “para montar campañas de mentiras en contra los opositores, de quienes no nos doblamos y les decimos sus verdades”, por eso enfatizó esto debe ser una alerta para el pueblo de México.

El prisita consideró que Morena, busca distraer de lo importante:

“Sus nexos con el crimen organizado, la violencia imparable, la transferencia de recursos irregulares a sus voceros, el lavado de dinero con el crimen organizado, las verdaderas propiedades de los de Morena y los criminales que encubren”.

MORENO NIEGA IRREGULARIDADES EN SU PATRIMONIO

Respecto a la información publicada, “Alito” Moreno aseguró que sus bienes son lícitos y han sido declarados ante la autoridad judicial.

“Aunque les cueste razonarlo, sabemos que eso no se les da”.

