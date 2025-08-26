Lilly Téllez: “El Mayo” Zambada seguiría en México protegido por Morena si EU no lo hubiera capturado

Téllez señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum le volvió a mentir a los mexicanos porque es falso que vaya a existir una intervención y señaló que esperaba una investigación de quienes le dieron la protección.

“Importante recordar que cuando Estados Unidos capturo a El Mayo Zambada cosa que debido haber hecho Morena y no hizo el gobierno de AMLO, cuando lo capturo Estados Unidos AMLO monto enfuria y fueron AMLO y Sheinbaum a Sinaloa a reclamar furiosos porque Estados Unidos había capturado a ‘El Mayo’, ahí está el video, ahí está la presencia de Sheinbaum dando su respaldo a Moya… AMLO estuvo todo el tiempo furioso reclamando Estados Unidos por haber captura a ‘El Mayo’ Zambada”.´

En entrevista con Carlos Loret de Mola la senadora por el Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, dijo que esperaba una respuesta rápida por parte de Claudia Sheinbaum por las declaraciones de “El Mayo” Zambada sobre que soborno por muchos años a políticos, policías y militares, una investigación de quienes le dieron la protección y aseguró que si el gobierno estadounidense no hubiera capturado a Ismael “El Mayo” Zambada aún seguiría en México protegido por Morena.

Críticas de Téllez a Sheinbaum

“No nada mas no lo celebro AMLO y Sheinbaum, estaban muy enojados, cuando entra Sheinbaum cuantas veces reclamo desde sus mañaneras que Estados Unidos porque quería información de “El Mayo” nunca felicitando que hayan sacado a “El Mayo”, siempre enojada”.

Téllez señaló que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le volvió a mentir a los mexicanos porque es falso que vaya a existir una intervención, “tiene que quedar claro que los carteles no representan la soberanía… aquí no me queda más que especular, me imagino que ya cantó, pero en privado” y dio a conocer que escucho una determinación firme por parte de autoridades estadounidenses que continuarán con la guerra contra carteles.

“Ha sido un golpe para Sheinbaum, la han exhibido autoridades de otro país, el haber capturado y llevado ante la justicia a García Luna a ‘El Mayo’ a el ‘Chapo, eso lo hicieron a pesar de las autoridades mexicanas. Saben los estadunidenses que si les avisan a las autoridades mexicanos darán pitazo y se van a ir como paso con el chino, lo acababan de pedir de extradición y se escapó”.

Declaraciones sobre intervención y narcopolítica

Sobre la entrevista en Fox News aseveró que es mentira lo de la intervención ella lo que pide es una cooperación por parte del gobierno estadounidense para ir contra los carteles mexicanos y comentó sobre su iniciativa de procesar como traidor de la patria a los narcopolíticos.

Siempre he denunciando la corrupción, sobreviví a un atentado y continué luchando por la justicia en México.



Se equivoca @Claudiashein



No me intimida.

Digo la verdad, en defensa de los mexicanos.



Entrevista de hoy, en vivo, muy temprano con @RCamposDuffy en @FoxNews 👇 pic.twitter.com/XLQYtMZFqv — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 24, 2025

“Sheinbaum le mienta al pueblo mexicano tratando meter miedo sobre que Estados Unidos va a intervenir, lo que esconde es el grado de colusión desde AMLO con el jefe Romo, jefe de la oficina presidencial ayudando a traer precursores químicos para hacer fentanilo, eso rebasa por mucho a García Luna”.

Téllez puntualizó que “la presidenta se ve nerviosa, descolocada, ella está manteniendo el narcopacto, porque no acepta la iniciativa de clasificar carteles como terroristas, todos sabemos la verdad, a mí me lo dice mucha gente en todo el país de como esta Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Guadalajara, está a la vista de todos, tienen protección los narcos de Morena, como obtuvieron protección, lo sostengo… sé que lo sabe todo el país”, concluyó.

Ayer EU anunció que seguirá guerra contra cárteles, no contra México.@Claudiashein responde que no permitirá "intervención".



Ya basta de mentir y obstaculizar la persecución y castigo a terroristas.



Los cárteles NO representan la soberanía de México, rompa el narcopacto. pic.twitter.com/TLUYTe8XxT — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 26, 2025

