“El Mayo” Zambada debe denunciar a los políticos y militares que sobornó: Claudia Sheinbaum

Sheinbaum pidió que haya una denuncia formal tras las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada sobre sobornos relacionados con el Cártel de Sinaloa

Luego de que Ismael “El Mayo” Zambada cofundador del Cártel de Sinaloa declarara en la Corte del Distrito Este de Nueva York que sobornó a policías, políticos y militares en México, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que para actuar debe haber una denuncia.

“Pues tiene que haber una denuncia ¿no? porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó pues tendría que haber una denuncia ¿no?” — Claudia Sheinbaum

En Palacio Nacional, la mandataria dijo no tener más información respecto al juicio de Zambada en los Estados Unidos. Sé lo que saben ustedes, añadió.

“Lo que sabemos es lo que ustedes saben, el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje: ‘El Mayo’ con sus abogados, y que comunica el abogado, y después las declaraciones de Estados Unidos. Eso es de lo que nosotros tenemos conocimiento”. — Explicò Sheinbaum

La Presidenta destacó que fueron las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien puso “al mismo nivel” de narcotraficantes como “El Chapo” y “El Mayo” a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

“Lo que me llamó la atención el día de ayer fue lo que dijo el director de la DEA: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo; el tercero, El Mayo’” — Expresó la Presidenta

Afirmó que “hay muchas cosas interesantes del día de ayer, pero bueno, nos quedamos con eso”.

Al respecto, Sheinbaum Pardo pidió a los medios de comunicación analizar el caso de “El Mayo” desde que fue llevado a territorio estadunidense.

“Les toca a ustedes, más que a nosotros, analizar el caso, desde cómo fue entregado al gobierno de los Estados Unidos.

“¿Cómo fue “El Mayo” llega a Estados Unidos? Porque hay que analizarlo todo ¿cómo es que llega a Estados Unidos?, ¿cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Joe Biden frente a esta detención?; de cuando él llega a Estados Unidos, su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades, yo creo que vale la pena analizarlo”. — Pidió Sheinbaum

Sheinbaum insistió en que México tiene una estrategia de seguridad, de atención a las causas que provocan la delincuencia y “en ese trabajo estamos todos los días”.

