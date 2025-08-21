Diputada del PT demanda a Lilly Téllez por traición a la patria

Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo (PT), exhortó a Lilly Téllez, senadora del PAN, a solicitar licencia y separarse de sus funciones parlamentarias por traición a la patria.

La petista presentó un exhorto ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado para que evalúen la conducta de Téllez por posibles actos contrarios al interés nacional y que podrían atentar contra los principios constitucionales y democráticos.

Exhortan a investigar a Lilly Téllez por declaraciones en medios internacionales

Aguilar Gil solicita que la Comisión de Ética del Senado inicie una investigación respecto a las declaraciones de Téllez, señalando que podrían configurarse como incitación al odio, subversión del orden constitucional o desestabilización del Estado.

Y es que la senadora Téllez concedió una entrevista al medio estadounidense Fox News, en la que aseguró que la mayoría de los mexicanos sí respalda la intervención de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, incluso al grado de que sean clasificados como organizaciones terroristas, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza de manera abierta.

Día 99 preguntándole a Lilly Téllez, @LillyTellez: ¿Cuánto te paga TV Azteca, @Azteca, y la empresa #Fox, incluso para llegar a solicitar una invasión? pic.twitter.com/hyNJFKdVAx — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) August 21, 2025

Fundamentos constitucionales del exhorto del PT

El exhorto de la diputada Lilia Aguilar se fundamenta en el artículo 39 de la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y cualquier intento por vulnerar el orden constitucional o socavar la legitimidad de los poderes constituidos constituye una afrenta directa a la nación mexicana.

La diputada recordó que, en esa entrevista, Téllez emitió declaraciones que, según ella, desinforman sobre la situación política y social de México y promueven una narrativa hostil desde el extranjero, con claros tintes intervencionistas.

También subrayó que la senadora utilizó una plataforma internacional para atacar al gobierno mexicano sin presentar evidencia alguna, lo que representa una violación al principio de no intervención y podría colaborar con intereses ajenos a la soberanía nacional.

