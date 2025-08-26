;

  • 26 AGO 2025, Actualizado 22:47

Noroña niega vínculos con el narco

Gerardo Fernández Noroña aseguró que su patrimonio legal es producto de su trabajo y negó vínculos con el narcotráfico.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Verónica Méndez Borja

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se deslindó de cualquier vínculo con el narcotráfico y crimen organizado.

El morenista retó a quienes aseguran que está financiado por el narco a que prueben sus dichos.

Fernández Noroña defiende su patrimonio

Fernández Noroña aseguró ser víctima de una campaña de calumnias de la derecha y los medios de comunicación, tras insistir en que su patrimonio legal es producto de su trabajo.

Dijo que no tiene temor a lo que declaren Ismael ‘el Mayo’ Zambada y otros narcotraficantes en Estados Unidos, porque se tiene que probar lo que se diga.

“Los narcos que fueron enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que la DEA o la CIA quieran. Fíjense lo que estoy diciendo, lo que la DEA y la CIA quieran, yo dejo en claro qué es lo que les está molestando y por eso sacaron lo de la casa, yo dejo en claro que cualquier acusación que hagan la prueben, presenten las pruebas de lo que están diciendo”.

—  Gerardo Fernández Noroña

Aclara el origen de su casa en Tepoztlán

Aclaró que la casa de Tepoztlán, que vale 12 millones de pesos, no es una mansión, sino una vivienda de nivel medio que está pagando desde hace un año con sus ingresos en el Senado y en redes sociales.

“Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana, el patrimonio que yo tengo lo he construido, lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal”, finalizó.

—  Gerardo Fernández Noroña

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad