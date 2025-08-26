Noroña niega vínculos con el narco

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se deslindó de cualquier vínculo con el narcotráfico y crimen organizado.

El morenista retó a quienes aseguran que está financiado por el narco a que prueben sus dichos.

Una casa que estoy pagando a crédito, pequeño detalle que se les olvida. Y además se les olvida decir que los invité a conocer la casa, que por cierto he compartido en videos. https://t.co/ykSxajtkDi — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2025

Fernández Noroña defiende su patrimonio

Fernández Noroña aseguró ser víctima de una campaña de calumnias de la derecha y los medios de comunicación, tras insistir en que su patrimonio legal es producto de su trabajo.

Dijo que no tiene temor a lo que declaren Ismael ‘el Mayo’ Zambada y otros narcotraficantes en Estados Unidos, porque se tiene que probar lo que se diga.

El tour completo de 11 minutos por la mansión Noroña de 12 millones de pesos, para que vean recámaras, y sus amplios jardines, ya está en mi canal de YouTube



La transformación será patrimonial o no será https://t.co/c0QrneBpzX — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 26, 2025

“Los narcos que fueron enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que la DEA o la CIA quieran. Fíjense lo que estoy diciendo, lo que la DEA y la CIA quieran, yo dejo en claro qué es lo que les está molestando y por eso sacaron lo de la casa, yo dejo en claro que cualquier acusación que hagan la prueben, presenten las pruebas de lo que están diciendo”. — Gerardo Fernández Noroña

Aclara el origen de su casa en Tepoztlán

Aclaró que la casa de Tepoztlán, que vale 12 millones de pesos, no es una mansión, sino una vivienda de nivel medio que está pagando desde hace un año con sus ingresos en el Senado y en redes sociales.

“Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana, el patrimonio que yo tengo lo he construido, lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal”, finalizó. — Gerardo Fernández Noroña

La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información