‘El Mayo’ Zambada se declara culpable de lavado de dinero y narcotráfico en EE.UU.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder y cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas ante un tribunal federal de Nueva York este lunes, después de que la Fiscalía anunció que él aceptó su culpabilidad a cambio de que la Fiscalía de Estados Unidos se comprometiera a no solicitar la pena de muerte.

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”. — Declaró el "Mayo Zambada"

La audiencia en la que el juez Bian Cogan dictará sentencia formal contra Zambada García, será el 13 de enero de 2026.

Durante la audiencia en la que estuvieron presentes fiscales, agentes de la DEA, alguaciles y más de 10 medios de comunicación, ‘El Mayo’ Zambada, pidió perdón a todos por sus acciones, asumiendo su responsabilidad.

Ante el juez Brian Cogan, el cofundador del Cartel de Sinaloa estará de por vida en prisión, además aceptó que pagar una multa de 15 mil millones de dólares.

En la audiencia que duró 44 minutos, ‘El Mayo’ leyó un documento en el que explicó, en muy pocos minutos, los 50 años de su vida criminal. Reconoció que fue fundador del Cártel de Sinaloa y que tuvo vínculos con el crimen organizado de Colombia.

En la declaración de unos cinco minutos Zambada reconoció que durante décadas lideró comandos armados que entraron en batalla con organizaciones rivales.



"Yo ordené asesinar a otros por décadas. Esto trajo muchos muertos de distintos bandos. Y también muchos inocentes murieron". — Arturo Ángel (@arturoangel20) August 25, 2025

Recordemos que Estados Unidos busco durante más de 20 años a “El Mayo Zambada”, pero nunca fue arrestado, hasta que fue detenido en Texas el año pasado.

Zambada había dicho que fue secuestrado en México y llevado contra su voluntad a Estados Unidos. El arresto desató enfrentamientos en México entre las facciones de los “Chapitos” y los “Mayitos”.