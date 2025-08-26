Brugada promete reducir la pobreza en la CDMX con el programa Mercomuna

Al final del sexenio la Ciudad de México será la capital con menos pobreza en todo el país, prometió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al entregar vales del programa social llamado Mercomuna —que se intercambian en las tienditas de la colonia o los mercados de pueblos o barrios—.

“Mercomuna apoya para que la población pueda ejercer su derecho a la alimentación y también quiero anunciar que el próximo año vamos a echar a andar un programa que combata la extrema pobreza CDMX en la Ciudad de México y esperamos que en 2030 cuando termine esta gestión vayamos avanzando para que la Ciudad de México sea la ciudad con menos pobreza en el país”, indicó.

Primera entrega del programa Mercomuna

Este martes se realizó la primera entrega del programa Mercomuna (que significa mercado, comunidad y abasto) de este 2025 y por el cual se va a beneficiar a 335 mil familias de las 16 alcaldías con un gasto de 900 millones de pesos.

A esta primera entrega, realizada en la Plaza de la Constitución, acudieron 25 mil capitalinos; cada cuatrimestre se entregan mil pesos y se dan tres ministraciones al año.

Presentamos el programa #MERCOMUNA, con el que entregamos vales que impulsan la economía local: 900 millones de pesos que este año se invierten directamente en la población y se quedan en los barrios y pueblos de nuestra ciudad.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 26, 2025

Expansión y alcance del programa

En el 2026 Mercomuna duplicará su cobertura para beneficiar a 700 mil familias, informó Brugada.

A la fecha, añadió, se han registrado 15 mil comercios en la ciudad. “Y se va a seguir incrementando el registro porque está abierto a todos los negocios”.

A cada beneficiario se le dio una lista de comercios participantes, pero esta se podrá consultar también en la página de internet de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana o llamando a Locatel.

