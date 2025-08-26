Juez definirá situación de policías implicados en homicidio en Venustiano Carranza

Este martes, un juez de control determinará la situación jurídica de dos policías implicados en homicidio en Venustiano Carranza, luego de una riña que terminó en la muerte de un motociclista en la colonia Jardín Balbuena.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó al policía Julio César N. la posible comisión del delito de homicidio calificado, al disparar por la espalda contra la víctima. Su compañero, el oficial Luis Arturo N., fue señalado por el ilícito de abuso de autoridad.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, cuando ambos policías marcaron el alto a los ocupantes de una motocicleta sin un motivo aparente. Tras el intercambio de palabras, se desató una riña que culminó con la agresión con arma de fuego contra el motociclista, quien perdió la vida en el lugar.

Desalojo en la colonia Roma

En un hecho distinto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desalojó a varias familias que ocupaban de manera irregular un edificio en litigio ubicado en la calle Tonalá, colonia Roma.

Durante el operativo, fueron detenidas dos personas señaladas como líderes de los ocupantes. La acción derivó en una riña entre policías de investigación y los habitantes desalojados, quienes se resistieron a abandonar el predio.

