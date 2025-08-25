“El Mayo” pasará el resto de sus días en la cárcel, asegura Pam Bondi

Luego de que Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, se declarara culpable de dos cargos por crimen organizado, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que el narcotraficante pasará el resto de su vida detrás de las rejas.

“Estamos aquí para anunciar una victoria excepcional para el departamento de justicia, para nuestros aliados en los cuerpos policiacos y para los Estados Unidos de América.



Como habrán escuchado el narcotraficante Ismael Zambada García, conocido como el Mayo, ha confesado toda… pic.twitter.com/llo7OQpRbs — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 25, 2025

“Nunca volverá a caminar en libertad”, sentenció Bondi, quien destacó que la detención y confesión de El Mayo Zambada representan una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que los coloca más cerca de desarticular a los cárteles de la droga.

Estados Unidos sentencia el fin del “reinado” de El Mayo

La fiscal subrayó que trabajarán para eliminar a los “narco-terroristas”, y afirmó que el “reinado del terror” de Zambada se acabó.

“Bajo el liderazgo de Trump estamos a la vanguardia de la lucha para desmantelar a estos narcoterroristas. ‘El Mayo’ es uno de los más prolíficos. Él y su aliado, ‘El Chapo’, inundaron a nuestro país con drogas”. — Pam Bondi

Por su parte, el fiscal federal del distrito este de Nueva York, Joseph Nocella, confirmó que Zambada recibirá prisión de por vida sin posibilidad de libertad.

🚨 “El Chapo’s” Sinaloa Cartel Co-Founder, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, has pled guilty to operating a continuing criminal enterprise and to RICO charges.



“His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal: the elimination of the drug cartels and the… pic.twitter.com/7AUHrKJgCa — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 25, 2025

Abogado de Zambada niega negociación

Mientras tanto, el abogado de Zambada, Frank Pérez, rechazó que exista un acuerdo de cooperación con las autoridades, pese a que el Departamento de Justicia mencionó que el capo podría solicitar beneficios, como visitas familiares o evitar cárceles de máxima seguridad.

Con esta resolución, Estados Unidos marca un golpe histórico contra el Cártel de Sinaloa, dejando claro que su antiguo líder pasará el resto de sus días tras las rejas.

