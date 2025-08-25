“El Mayo” pasará el resto de sus días en la cárcel, asegura Pam Bondi
Ismael Zambada morirá en una prisión federal, puntualizó la Fiscal General de Estados Unidos, luego de que “El Mayo” se declarara culpable de dos cargos por crimen organizado
Luego de que Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, se declarara culpable de dos cargos por crimen organizado, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que el narcotraficante pasará el resto de su vida detrás de las rejas.
“Nunca volverá a caminar en libertad”, sentenció Bondi, quien destacó que la detención y confesión de El Mayo Zambada representan una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que los coloca más cerca de desarticular a los cárteles de la droga.
Estados Unidos sentencia el fin del “reinado” de El Mayo
La fiscal subrayó que trabajarán para eliminar a los “narco-terroristas”, y afirmó que el “reinado del terror” de Zambada se acabó.
“Bajo el liderazgo de Trump estamos a la vanguardia de la lucha para desmantelar a estos narcoterroristas. ‘El Mayo’ es uno de los más prolíficos. Él y su aliado, ‘El Chapo’, inundaron a nuestro país con drogas”.— Pam Bondi
Por su parte, el fiscal federal del distrito este de Nueva York, Joseph Nocella, confirmó que Zambada recibirá prisión de por vida sin posibilidad de libertad.
Abogado de Zambada niega negociación
Mientras tanto, el abogado de Zambada, Frank Pérez, rechazó que exista un acuerdo de cooperación con las autoridades, pese a que el Departamento de Justicia mencionó que el capo podría solicitar beneficios, como visitas familiares o evitar cárceles de máxima seguridad.
Con esta resolución, Estados Unidos marca un golpe histórico contra el Cártel de Sinaloa, dejando claro que su antiguo líder pasará el resto de sus días tras las rejas.