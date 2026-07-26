El verdadero origen del suadero: taqueros explican por qué es uno de los cortes más populares para los tacos

Qué es el suadero: esta es la historia del corte de res que conquistó las taquerías de México. Getty Images

El suadero es uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana y un infaltable en miles de taquerías del país. Aunque para muchos basta con pedir un taco de suadero por su sabor y textura, pocas personas conocen de dónde proviene este corte de res, por qué recibe ese nombre y cuál es la razón de su enorme popularidad entre los taqueros y consumidores.

De acuerdo con especialistas en gastronomía mexicana y productores cárnicos, el suadero es un corte de carne de res que se localiza entre la piel y la parte muscular del pecho y el costillar del animal. Gracias a su equilibrio entre carne y grasa, ofrece una textura suave y jugosa cuando se cocina durante varias horas, una característica que lo convirtió en uno de los favoritos para preparar tacos.

Hoy en día, el suadero forma parte del patrimonio culinario de México y puede encontrarse prácticamente en cualquier ciudad, desde pequeños puestos callejeros hasta restaurantes especializados en tacos.

¿Qué es el suadero y de dónde proviene este famoso corte de res?

El origen del suadero está relacionado con el aprovechamiento integral de la res, una práctica que durante décadas ha caracterizado a la cocina mexicana.

Este corte proviene de la zona ubicada entre el cuero y la falda del animal, cerca del pecho. Debido a la cantidad de tejido conectivo y grasa infiltrada, requiere una cocción lenta para alcanzar la textura que lo distingue.

Su nombre también tiene una explicación curiosa. Diversos historiadores gastronómicos señalan que el término “suadero” podría estar relacionado con el sudor que desprendía la carne durante las largas jornadas de cocción sobre los tradicionales comales o cazos con manteca, donde la grasa y los jugos naturales comenzaban a brotar lentamente.

Con el paso de los años, esta preparación se popularizó especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México, regiones consideradas como la cuna de los tacos de suadero modernos.

¿Por qué el suadero es uno de los favoritos para preparar tacos?

Taqueros con años de experiencia coinciden en que el éxito del suadero radica en su textura.

Cuando se cocina correctamente, la carne permanece tierna, jugosa y con un ligero dorado exterior que se obtiene al sellarla sobre el comal antes de servirla.

A diferencia de otros cortes, el suadero conserva gran parte de sus jugos naturales, lo que permite preparar tacos con mucho sabor sin necesidad de añadir grandes cantidades de grasa adicional.

Otro de sus atributos es su versatilidad. Puede cocinarse en manteca, caldo o incluso al vapor antes de terminarse en el comal, dependiendo del estilo de cada taquería.

Generalmente se sirve en tortillas de maíz recién hechas y se acompaña con cebolla, cilantro, salsa verde o roja, limón y, en algunos casos, nopales o papas.

Esta combinación ha convertido al taco de suadero en uno de los más vendidos en México junto con los de pastor, carnitas, bistec y cabeza.

¿Cómo cocinar suadero en casa para que quede suave y jugoso?

Aunque tradicionalmente el suadero se prepara en grandes cazos utilizados por las taquerías, también puede cocinarse en casa.

Especialistas en cocina recomiendan realizar una cocción lenta durante varias horas en agua con ajo, cebolla, hojas de laurel y sal para ablandar la carne.

Una vez cocido, el siguiente paso consiste en dorarlo sobre un sartén o plancha caliente con un poco de su propia grasa o manteca para conseguir la textura característica de los tacos de taquería.

El resultado será una carne suave por dentro, ligeramente crujiente por fuera y con un sabor intenso que puede acompañarse con tortillas calientes, cebolla picada, cilantro fresco, limón y la salsa de preferencia.

Más allá de su popularidad, el suadero representa una muestra del ingenio de la cocina mexicana para transformar cortes de res poco conocidos en uno de los platillos callejeros más emblemáticos del país. Su historia, sabor y tradición continúan conquistando tanto a mexicanos como a visitantes extranjeros, consolidándolo como uno de los grandes protagonistas del universo de los tacos.