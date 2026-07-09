¿Es mejor cocer los frijoles con cebolla o con ajo? La respuesta te va a sorprender

Los frijoles son uno de los alimentos más consumidos en México y una excelente fuente de proteína vegetal, fibra, hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. Sin embargo, una de las dudas más comunes al momento de prepararlos es si conviene cocerlos con cebolla o con ajo para obtener un mejor sabor.

Aunque muchas recetas tradicionales incluyen ambos ingredientes desde el inicio de la cocción, especialistas en gastronomía y nutrición coinciden en que la respuesta depende del resultado que se busca. La buena noticia es que ninguno de los dos ingredientes afecta de forma negativa las propiedades nutricionales de los frijoles.

De acuerdo con recomendaciones culinarias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y con información sobre alimentación saludable de la Secretaría de Salud, tanto el ajo como la cebolla pueden formar parte de una preparación equilibrada, además de aportar compuestos naturales con beneficios para el organismo.

¿Qué ingrediente le da mejor sabor a los frijoles?

Si el objetivo es obtener un caldo con un sabor más suave y ligeramente dulce, la cebolla suele ser la mejor opción. Al cocinarse lentamente libera azúcares naturales que enriquecen el caldo sin dominar el sabor del frijol.

Por otro lado, el ajo aporta un aroma más intenso y un toque profundo que resalta especialmente en frijoles negros, pintos o bayos. Muchos cocineros recomiendan utilizar algunos dientes de ajo enteros para que perfumen el caldo sin que el sabor resulte demasiado fuerte.

La realidad es que no existe una regla absoluta: la combinación de cebolla y ajo es una de las más utilizadas en la cocina mexicana por el equilibrio que aporta.

¿Se deben agregar desde el inicio de la cocción?

Los expertos en cocina tradicional señalan que tanto la cebolla como el ajo pueden añadirse desde que los frijoles comienzan a cocerse, ya sea en olla convencional o en olla de presión.

Esto permite que los aromas se integren durante todo el proceso. En cambio, la sal es recomendable incorporarla cuando los frijoles ya están casi cocidos, pues así se facilita controlar el punto de sazón y la textura final.

También es recomendable retirar cualquier espuma que aparezca al principio de la cocción y mantener suficiente agua durante todo el proceso para lograr un caldo uniforme.

El secreto para unos frijoles más sabrosos

Si buscas el mejor resultado, la respuesta puede sorprenderte: no es necesario elegir entre cebolla o ajo.

La mayoría de chefs y cocineras tradicionales coinciden en que utilizar media cebolla y dos o tres dientes de ajo enteros ofrece un sabor más equilibrado, especialmente si se complementa con hojas de laurel o una rama de epazote al final de la cocción.

Además, remojar los frijoles entre ocho y doce horas antes de cocinarlos ayuda a reducir el tiempo de cocción y favorece una textura más uniforme.

En conclusión, la mejor elección no es cebolla o ajo, sino ambos ingredientes en la cantidad adecuada. Así conseguirás frijoles con un caldo más aromático, un sabor más completo y conservarás todos los beneficios nutricionales de uno de los alimentos más importantes de la cocina mexicana.