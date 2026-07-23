Entró en vigor plan de jubilación a los 55: Sheinbaum beneficiará a nacidos en 1979 tras decreto

Los trabajadores nacidos en 1979 serán de los primeros en cumplir la nueva edad mínima de jubilación establecida por el decreto del ISSSTE.

Hay una generación que empezó a llamar la atención tras la entrada en vigor del nuevo decreto sobre las pensiones del ISSSTE: la de las personas nacidas en 1979. La razón es sencilla. El calendario de la reforma hace que justamente ellas sean de las primeras en llegar a la nueva edad mínima de jubilación prevista por el Gobierno federal.

A continuación, te explicamos.

El detalle entre el año de nacimiento y la nueva edad mínima

Primero hay que dejar algo muy claro: que los nacidos en 1979 estén en la mira no significa que tengan un beneficio exclusivo. Todo se debe a que su edad coincide con el calendario que establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF):

Quienes nacieron en 1979 cumplirán 55 años en 2034.

Y justo ese mismo año terminará la reducción gradual de la edad mínima para jubilarse, quedando fija en 55 años para los hombres y 53 para las mujeres que sigan en el régimen del Décimo Transitorio.

Pero llegar a esa edad, por sí solo, no alcanza. Es necesario comprobar la antigüedad que exige la ley que va de 30 años de servicio para los hombres y 28 para las mujeres.

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Jubilación a los 55 años: un ejemplo

Por ejemplo, una persona nacida en 1979 que entró a trabajar al servicio público en 2001 podría llegar a 2034 con 33 años de servicio y, si sigue en el Décimo Transitorio, ya estaría en posibilidad de tramitar su jubilación. En cambio, alguien nacido ese mismo año, pero que empezó a trabajar hasta 2008, apenas sumaría 26 años de servicio en 2034. Aunque ya tendría la edad, todavía le faltarían años de antigüedad para poder jubilarse.

Por eso, haber nacido en 1979 solo sirve como una referencia para ubicar a una de las primeras generaciones cuya edad coincidirá con el nuevo límite fijado en el decreto. El resto dependerá de que también cumplan con todos los requisitos.

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La referencia a la OIT y lo que dice el decreto de Sheinbaum

El decreto menciona la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento que impulsa a los países a crear políticas que faciliten una mejor transición hacia el retiro de las personas trabajadoras de mayor edad.

Sin embargo, esa recomendación no obliga a que la jubilación sea a los 55 años ni fija una edad específica. La decisión de bajar gradualmente la edad mínima fue tomada por el Estado mexicano dentro de las reglas que establece el ISSSTE.

¿Cómo se calcula la jubilación anticipada?

Otro punto importante es que quienes permanecen en el régimen del Artículo Décimo Transitorio no se jubilan bajo el sistema de cuentas individuales administradas por las AFORE.

En estos casos, la pensión se calcula conforme a las reglas del propio Décimo Transitorio y se paga con recursos del Estado, de acuerdo con las disposiciones del ISSSTE. Es decir, el monto de la pensión no depende directamente de lo que tengas acumulado en una AFORE ni de los rendimientos que haya generado ese dinero, como sí ocurre con quienes están en el sistema de cuentas individuales.

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Lo que deben revisar desde ahora los trabajadores nacidos en 1979

Si naciste en 1979 y crees que podrías entrar en este beneficio cuando cumplas la nueva edad mínima, checa desde ahora lo siguiente:

Confirmar que sigues en el régimen del Artículo Décimo Transitorio y que nunca te cambiaste al sistema de cuentas individuales. Revisar que ya cumples o que alcanzarás los años de servicio que pide la ley. Verificar que no haya interrupciones o inconsistencias en tus cotizaciones que puedan afectar el reconocimiento de tu antigüedad. Comprobar que tu CURP, RFC y demás datos personales coincidan con los registros del ISSSTE, RENAPO y, cuando corresponda, del SAT, para evitar atrasos cuando llegue el momento de hacer el trámite.

Al final, los nacidos en 1979 sí forman parte de las primeras generaciones cuya edad coincidirá con el nuevo límite que establece el decreto. Pero el derecho a jubilarse no se obtiene solo por el año de nacimiento porque lo que realmente cuenta es cumplir al mismo tiempo con la edad mínima, los años de servicio y permanecer dentro del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE.

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