Ni aceite de más ni mantequilla: el truco casero para que el arroz nunca se pegue

¿Por qué el arroz se pega? El secreto de las abuelas mexicanas para cocinarlo perfecto. IA

Preparar arroz parece una tarea sencilla, pero lograr que quede suelto, esponjoso y sin pegarse al fondo de la olla puede convertirse en un reto. En México, las abuelas han transmitido de generación en generación un método muy simple que sigue funcionando en 2026 y que, además, tiene respaldo en principios básicos de la cocina.

El secreto no está en utilizar ingredientes costosos ni utensilios especiales, sino en cuidar la preparación desde el primer momento. Si quieres evitar que el arroz se convierta en una masa pegajosa, este truco puede marcar la diferencia.

¿Cuál es el truco de las abuelas mexicanas para que el arroz no se pegue?

El consejo más popular consiste en lavar el arroz antes de cocinarlo hasta que el agua salga casi transparente. Este paso elimina el exceso de almidón superficial, responsable de que los granos se adhieran entre sí durante la cocción.

Después, muchas cocineras mexicanas recomiendan freír ligeramente el arroz en un poco de aceite antes de agregar el agua o el caldo. Al sellar la superficie de cada grano, se reduce la posibilidad de que se pegue y se consigue una textura más firme.

Otro detalle importante es evitar mover el arroz una vez que comienza a hervir. Revolver constantemente rompe los granos y libera más almidón, lo que favorece que el arroz termine apelmazado.

Los errores más comunes al cocinar arroz

Uno de los errores más frecuentes es utilizar demasiada agua. La cantidad ideal depende del tipo de arroz, aunque para el arroz blanco de grano largo suele emplearse una proporción cercana a dos partes de agua por una de arroz.

También es un error cocinar el arroz a fuego alto durante todo el proceso. Lo recomendable es llevar el agua a ebullición y después reducir el fuego al mínimo para que termine de cocerse lentamente.

Finalmente, levantar la tapa antes de tiempo permite que escape el vapor necesario para una cocción uniforme.

Cómo lograr un arroz suelto y esponjoso

Una vez que el líquido se haya absorbido por completo, las abuelas mexicanas aconsejan apagar el fuego y dejar reposar el arroz entre 10 y 15 minutos con la tapa puesta. Este tiempo permite que el vapor termine de distribuir la humedad sin sobrecocer los granos.

Después solo queda separar el arroz suavemente con un tenedor, nunca con una cuchara, para mantener la textura ligera.

Con estos sencillos pasos, el arroz conserva mejor su consistencia, no se pega al fondo de la olla y queda listo para acompañar platillos tradicionales como mole, pollo en salsa, carne asada o pescado. Un truco casero que ha sobrevivido durante décadas porque, además de ser fácil, realmente funciona.