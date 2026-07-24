La Generación Z está reviviendo el iPod: por qué buscan un reproductor que no tiene internet

Un iPod clásico de Apple es sostenido junto a dispositivos tecnológicos actuales. El reproductor vive un resurgimiento entre jóvenes que buscan escuchar música sin internet, algoritmos ni notificaciones constantes.

¿Quién iba a pensar que el iPod iba a ponerse otra vez de moda? Aunque Apple dejó de fabricarlo en 2022, este reproductor está viviendo una segunda vuelta. Cada vez más jóvenes andan buscándolo en el mercado de segunda mano porque quieren escuchar música sin estar recibiendo notificaciones a cada rato ni dejarse llevar por los algoritmos del celular.

De acuerdo con Kelvin Chan, de The Associated Press (AP), este regreso tiene que ver con una tendencia que cada vez agarra más fuerza: bajarle al tiempo que pasamos pegados al smartphone y volver a disfrutar la música con menos distracciones.

El renacimiento del iPod: el mercado de segunda mano como trampolín

Aunque ya no puedes comprar un iPod nuevo con Apple, conseguir uno usado sigue siendo bastante fácil. Durante más de 20 años la empresa vendió alrededor de 450 millones de equipos, así que todavía hay muchísimos por ahí.

Hoy plataformas como eBay, Facebook Marketplace, Mercari y Back Market tienen miles de iPods usados y reacondicionados. De hecho, Back Market reportó que las ventas de este dispositivo crecieron 48% durante 2025 en comparación con el año anterior.

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El rescate de la generación Z: ¿por qué tantos jóvenes están regresando al iPod?

Lo curioso es que no todo se trata de nostalgia. Para muchos, el verdadero encanto del iPod es que les permite escuchar música sin que cada cinco minutos llegue un mensaje, una alerta o una notificación de redes sociales.

O sea, para varios usuarios es una forma de desconectarse un rato del celular sin dejar de traer su música favorita en la bolsa.

Además, según el periodista, alrededor del iPod también ha crecido una comunidad de fanáticos que se dedica a restaurar estos equipos. Hay quienes les cambian la batería, les aumentan la capacidad de almacenamiento e incluso les instalan software alternativo para que puedan reproducir formatos de audio más modernos.

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El detalle que hoy hace especial al iPod

Y aunque el iPod Touch fue el único modelo que se parecía más a un iPhone por sus funciones, la mayoría de las versiones clásicas siguen haciendo una sola cosa: reproducir la música que tienes guardada en el dispositivo.

Y justamente eso, que hace unos años parecía una desventaja, hoy es lo que muchos consideran su mayor atractivo. Sin redes sociales, sin llamadas, sin anuncios y sin interrupciones… solo tú y tu música.

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