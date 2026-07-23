El nuevo set de LEGO que emocionará a los fans de una de las series de ciencia ficción más famosas: ¿cuándo llega a México?

Los fanáticos de LEGO y de The X-Files finalmente recibieron una de las noticias más esperadas. La famosa marca de bloques anunció un nuevo set inspirado en la icónica serie creada por Chris Carter, una colección que recrea algunos de los elementos más emblemáticos de la historia protagonizada por Fox Mulder y Dana Scully.

¿Cuándo sale el set de LEGO de The X-Files y cuánto costará en México?

De acuerdo con LEGO, el set estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026 para el público en general, mientras que los miembros del programa LEGO Insiders podrán adquirirlo desde el 29 de julio mediante acceso anticipado.

En México tendrá un precio aproximado de 5,999 pesos, aunque el costo final podría variar ligeramente dependiendo del distribuidor o promociones disponibles.

El modelo incluye 2,020 piezas y está diseñado para exhibición, por lo que se convierte en una pieza ideal para quienes crecieron viendo la serie o son coleccionistas de LEGO.

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¿Qué incluye el set?

El set recrea una de las escenas más recordadas de The X-Files y cuenta con varios detalles pensados para los seguidores de la franquicia.

Entre ellos destacan:

Las minifiguras de Fox Mulder y Dana Scully.

Un extraterrestre.

Una nave espacial.

Un bosque inspirado en los casos paranormales de la serie.

Diversos “easter eggs” relacionados con algunos de los episodios más famosos.

La construcción está llena de referencias que los seguidores podrán identificar conforme avanza el armado.

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El detalle que encantará a los verdaderos fans de The X-Files

Uno de los aspectos más interesantes del set es que no solo recrea una escena, sino que incorpora pequeños guiños escondidos a la mitología de la serie.

LEGO incluyó referencias a expedientes clasificados, fenómenos paranormales y objetos que aparecen en distintos capítulos, por lo que el modelo invita a observar cada rincón para descubrir detalles que incluso algunos espectadores casuales podrían pasar por alto.

Este tipo de diseño es una de las razones por las que la línea LEGO Icons se ha convertido en una de las favoritas entre los coleccionistas adultos, ya que apuesta por modelos llenos.