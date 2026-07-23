Dolor en la base del pulgar al usar el celular: la lesión silenciosa que afecta tus manos y cómo prevenirla

El uso prolongado del celular puede provocar dolor en la base del pulgar y favorecer lesiones en tendones y articulaciones de la mano.

Si eres de los que se la pasa pegado al celular contestando mensajes, viendo videos o scrolleando en redes sociales, tus manos podrían empezar a resentirlo. Especialistas consultados por la agencia The Associated Press advierten que escribir durante horas, deslizar el dedo por la pantalla sin parar o sostener el teléfono por mucho tiempo puede provocar desde molestias leves hasta lesiones que requieren atención médica.

¿Qué es el “pulgar del celular”?

El “pulgar del celular” es el nombre con el que se conoce a varios problemas relacionados con el uso repetitivo del teléfono. Los síntomas más comunes son dolor cerca de la articulación del pulgar, rigidez, inflamación e incluso un pequeño chasquido al mover el dedo. Si esas molestias se dejan pasar, el problema puede empeorar y derivar en padecimientos como el síndrome del túnel carpiano o acelerar el desgaste de las articulaciones.

Aunque este tipo de lesiones no son nuevas, hace algunos años incluso se hablaba del “pulgar BlackBerry”, los que saben explican que hoy los celulares son más grandes, pesan más y, además, los usamos prácticamente para todo. Ya no solo sirven para hacer llamadas o mandar mensajes; también los ocupamos para trabajar, pagar, ver videos y pasarnos horas enteras navegando en redes sociales.

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¿Cómo puedes evitar que el celular termine lesionando tus manos?

Los médicos recomiendan no pasar mucho tiempo con las muñecas y los codos en la misma posición, porque esa postura puede favorecer la aparición de dolor tanto en la base del pulgar como en la muñeca; cambiar de mano de vez en cuando, escribir usando otros dedos y aprovechar funciones como el dictado por voz para darle un respiro al pulgar pueden ayudarte a evitar molestias en la mano.

Otra opción es usar accesorios de agarre que se colocan en la parte de atrás del celular. Además de hacer más cómodo sujetarlo, ayudan a repartir mejor el peso del dispositivo y permiten apoyarlo sobre una mesa o cualquier superficie cuando estás viendo videos, sin necesidad de tenerlo en la mano todo el tiempo.

Los estiramientos que recomiendan los especialistas

Los especialistas también aconsejan hacer algunos estiramientos todos los días. Doblar la muñeca hacia adelante y hacia atrás, mover cada dedo por separado y hacer pequeños círculos con los pulgares puede ayudar a quitar parte de la tensión acumulada. Si el dolor está en la base del pulgar, recomiendan separarlo del resto de la mano durante unos 30 segundos para aliviar la presión.

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¿Cuándo es momento de ir al médico?

Si aún bajándole al uso del celular o aplicando hielo o analgésicos de venta libre el dolor, el hormigueo o el entumecimiento no desaparecen, lo mejor es acudir con un médico para descartar una lesión más seria.

Estas son las lesiones que puede provocar el uso del celular

De acuerdo con Adithi Ramakrishnan, periodista, usar el celular en exceso también puede empeorar la artritis del pulgar o favorecer la aparición de problemas como la tenosinovitis de De Quervain, que causa dolor e inflamación en la base del pulgar y la muñeca; el síndrome del túnel carpiano, provocado por la compresión de un nervio; o el “dedo en gatillo”, una inflamación del tendón que dificulta doblar el pulgar con normalidad.

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