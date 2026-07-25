Sheinbaum congelará la edad de retiro a los 55 años: nuevo programa de jubilación entró en vigor

El nuevo decreto regula los límites de edad y garantiza el pago íntegro para los trabajadores del Estado bajo el Artículo Décimo Transitorio

El retiro anticipado dejó de ser una meta que parecía alejarse cada vez que cambiaban las reglas. Como te hemos contado aquí en W Radio en nuestras coberturas sobre el decreto de Claudia Sheinbaum y el régimen del Artículo Décimo Transitorio, el panorama para miles de trabajadores del Estado ya cambió. De hecho, este nuevo programa entró en vigor desde julio de 2025 por mandato presidencial. Si todavía tienes dudas sobre cómo funciona, aquí te explicamos de qué va este programa de jubilación.

Nuevo esquema Sheinbaum: el límite al aumento en la edad para hombres

Y es que para los hombres que siguen en el régimen tradicional del ISSSTE, la edad mínima de jubilación se quedará en 55 años y ya no volverá a subir. Durante mucho tiempo, muchos trabajadores veían cómo la meta se les iba recorriendo cada vez más. Hoy, al menos para quienes están en este régimen, esa incertidumbre ya quedó atrás.

Como dato: este régimen es por el que muchos integrantes de la CNTE paralizan la Ciudad de México cada año, pues está dentro de sus demandas incorporarse debido a que ya no es posible.

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El momento que se congela: el fin del calendario de jubilación hacia 2034

A partir de 2034, el calendario deja de moverse. Así de sencillo. Desde ese momento, para los hombres que permanecen en el régimen solidario del ISSSTE, la edad mínima para jubilarse quedará fija en 55 y 53 años para las mujeres.

Eso quiere decir que quienes estén en este esquema ya no tendrán que andar sacando cuentas cada cierto tiempo para ver si otra vez les cambiaron la edad de retiro. También representa un cambio importante frente a las reglas de hace algunos años, cuando muchos trabajadores pensaban que les tocaría seguir chambeando hasta los 65 años o incluso más.

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Un retiro sin penalizaciones económicas ni reducciones: lo que debes saber

Otro punto que vale la pena destacar, y que aquí en W Radio también hemos explicado varias veces, es que este esquema rompe con una idea que muchos daban por hecha. En otros sistemas de pensiones, retirarte antes casi siempre significa recibir una pensión más baja. Aquí no pasa eso. Si perteneces al Artículo Décimo Transitorio y cumples con todos los requisitos, puedes jubilarte al llegar a esa edad con el 100% de tu sueldo básico, sin que te descuenten nada por retirarte antes.

Además, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno sigue pagando esa pensión, mantiene la atención médica del ISSSTE para el trabajador y su familia, y el monto se actualiza de manera periódica para que no pierda valor frente a la inflación.

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