Fuego acosa a Francia y España, deja cerca de 285 mil afectados

Cotignac, al Sur de Francia, unas de las regiones más afectadas por los incendios que han devastado más de 2500 hectáreas. / FBM Media

La oleada de calor que azota buena parte de Europa ha contribuido para avivar incendios forestales en Francia y España, que aunados a las intensas ráfagas de aire dificultan los trabajos de los cuerpos de bomberos para poder disminuir su intensidad.

El sureste de Francia es una de las zonas más afectadas en donde las intensas llamas provocaron la evacuación de más de 160 mil habitantes, tan solo en Gironda.

La llamada tormenta de fuego ha provocado también la evacuación de algunas zonas de Burdeos.

España suma 136 mil hectáreas calcinadas y los bomberos continúan en el intento de apagar las llamas que se intensifican con las ráfagas de viento.

Síguenos en Google News y encuentra más información