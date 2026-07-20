¿Cómo hacer suadero casero? La receta para conseguir tacos con auténtico sabor a taquería
La manteca es uno de los secretos para conseguir el sabor característico de las taquerías
El suadero es uno de los tacos más populares de la gastronomía mexicana. Su textura suave, el ligero dorado en la superficie y el sabor que adquiere al cocinarse lentamente lo convierten en uno de los favoritos de las taquerías de la Ciudad de México y otras regiones del país.
Aunque muchos creen que preparar suadero casero con sabor tipo taquería es complicado, la realidad es que, con los ingredientes adecuados y una cocción lenta, es posible conseguir un resultado muy similar desde casa.
Si quieres sorprender a tu familia con unos auténticos tacos de suadero, esta receta es una de las más utilizadas por cocineros y amantes de la cocina mexicana.
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¿Qué ingredientes necesitas para preparar suadero casero?
Para aproximadamente seis personas necesitarás:
- 1.5 kilogramos de suadero de res.
- 1 cebolla blanca partida en cuartos.
- 5 dientes de ajo.
- 3 hojas de laurel.
- 1 cucharada de pimienta negra entera.
- 2 cucharadas de sal.
- Agua suficiente para cubrir la carne.
- 150 gramos de manteca de cerdo.
- Tortillas de maíz.
- Cilantro y cebolla picados.
- Limones.
- Salsa verde o roja al gusto.
La manteca es uno de los secretos para conseguir el sabor característico de las taquerías, ya que ayuda a dorar la carne sin perder su jugosidad.
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Paso a paso para lograr un sabor tipo taquería
Primero coloca el suadero en una olla grande junto con la cebolla, los ajos, las hojas de laurel, la pimienta, la sal y suficiente agua para cubrir completamente la carne.
Cocina a fuego medio durante aproximadamente dos horas y media, o hasta que el suadero esté completamente suave. Si utilizas una olla de presión, el tiempo puede reducirse a unos 50 minutos.
Una vez cocido, deja reposar la carne unos minutos y córtala en trozos pequeños o en cubos.
Calienta un comal o sartén amplio y agrega la manteca de cerdo. Cuando esté bien caliente, incorpora el suadero y cocina durante varios minutos, moviéndolo constantemente hasta que algunas partes queden ligeramente doradas y crujientes, mientras el interior conserva su jugosidad.
Ese contraste entre carne suave y bordes dorados es precisamente una de las características que distingue a los tacos de suadero tradicionales.
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¿Cómo servir el suadero como en una taquería?
Calienta las tortillas directamente sobre el comal y sirve una porción generosa de suadero recién dorado.
Añade cebolla picada, cilantro fresco, unas gotas de limón y acompaña con tu salsa favorita. Si deseas una experiencia aún más cercana a la de una taquería, puedes servir los tacos con nopales asados, cebollitas cambray o una guarnición de frijoles de la olla.
Otro consejo es dejar reposar la carne unos minutos después de dorarla antes de servirla. Esto ayuda a conservar sus jugos y potenciar su sabor.
Con esta receta podrás preparar un suadero casero con una textura tierna y un sabor muy similar al de las taquerías tradicionales. La clave está en la cocción lenta, el uso de manteca para dorarlo y en servirlo recién hecho sobre tortillas calientes para disfrutar de unos auténticos tacos mexicanos.