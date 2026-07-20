¿Cómo hacer suadero casero? La receta para conseguir tacos con auténtico sabor a taquería

El suadero es uno de los tacos más populares de la gastronomía mexicana. Su textura suave, el ligero dorado en la superficie y el sabor que adquiere al cocinarse lentamente lo convierten en uno de los favoritos de las taquerías de la Ciudad de México y otras regiones del país.

Aunque muchos creen que preparar suadero casero con sabor tipo taquería es complicado, la realidad es que, con los ingredientes adecuados y una cocción lenta, es posible conseguir un resultado muy similar desde casa.

Si quieres sorprender a tu familia con unos auténticos tacos de suadero, esta receta es una de las más utilizadas por cocineros y amantes de la cocina mexicana.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar suadero casero?

Para aproximadamente seis personas necesitarás:

1.5 kilogramos de suadero de res.

1 cebolla blanca partida en cuartos.

5 dientes de ajo.

3 hojas de laurel.

1 cucharada de pimienta negra entera.

2 cucharadas de sal.

Agua suficiente para cubrir la carne.

150 gramos de manteca de cerdo.

Tortillas de maíz.

Cilantro y cebolla picados.

Limones.

Salsa verde o roja al gusto.

La manteca es uno de los secretos para conseguir el sabor característico de las taquerías, ya que ayuda a dorar la carne sin perder su jugosidad.

Paso a paso para lograr un sabor tipo taquería

Primero coloca el suadero en una olla grande junto con la cebolla, los ajos, las hojas de laurel, la pimienta, la sal y suficiente agua para cubrir completamente la carne.

Cocina a fuego medio durante aproximadamente dos horas y media, o hasta que el suadero esté completamente suave. Si utilizas una olla de presión, el tiempo puede reducirse a unos 50 minutos.

Una vez cocido, deja reposar la carne unos minutos y córtala en trozos pequeños o en cubos.

Calienta un comal o sartén amplio y agrega la manteca de cerdo. Cuando esté bien caliente, incorpora el suadero y cocina durante varios minutos, moviéndolo constantemente hasta que algunas partes queden ligeramente doradas y crujientes, mientras el interior conserva su jugosidad.

Ese contraste entre carne suave y bordes dorados es precisamente una de las características que distingue a los tacos de suadero tradicionales.

¿Cómo servir el suadero como en una taquería?

Calienta las tortillas directamente sobre el comal y sirve una porción generosa de suadero recién dorado.

Añade cebolla picada, cilantro fresco, unas gotas de limón y acompaña con tu salsa favorita. Si deseas una experiencia aún más cercana a la de una taquería, puedes servir los tacos con nopales asados, cebollitas cambray o una guarnición de frijoles de la olla.

Otro consejo es dejar reposar la carne unos minutos después de dorarla antes de servirla. Esto ayuda a conservar sus jugos y potenciar su sabor.

Con esta receta podrás preparar un suadero casero con una textura tierna y un sabor muy similar al de las taquerías tradicionales. La clave está en la cocción lenta, el uso de manteca para dorarlo y en servirlo recién hecho sobre tortillas calientes para disfrutar de unos auténticos tacos mexicanos.