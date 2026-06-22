L’Oréal Groupe impulsa la evolución de la belleza recargable

MX- L’Oréal Groupe continúa impulsando la evolución de los formatos recargables en marcas como Lancôme, Armani beauty, L’Oréal Paris, L’Oréal Professionnel y CeraVe / Loreal

L’Oréal Groupe ha sido reconocida por expertos externos por sus acciones en sostenibilidad.

Una de las tendencias que gana terreno es la belleza recargable o refill, una alternativa que permite conservar el envase original y rellenarlo cuando el producto se termina. Más que una innovación de diseño representa una nueva forma de entender el consumo: utilizar más y desechar menos.

Bajo esta visión, L’Oréal Groupe continúa impulsando la evolución de los formatos recargables en marcas como Lancôme, Armani beauty, L’Oréal Paris, L’Oréal Professionnel y CeraVe. La propuesta busca combinar una experiencia premium con una menor huella ambiental, permitiendo a los consumidores mantener sus envases favoritos mientras reducen el uso de materiales.

Los beneficios son significativos. De acuerdo con la compañía, optar por recargas en algunos productos de Lancôme puede reducir hasta 73% de vidrio, 66% de plástico y 61% de cartón. En el caso de ciertas fragancias de Armani beauty, las reducciones alcanzan hasta 57% de vidrio, 49% de cartón y 21% de plástico.

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Este avance forma parte de una estrategia más amplia de innovación sostenible. Entre 2019 y 2024, L’Oréal Groupe incrementó en 1,621% la disponibilidad de productos reutilizables o recargables en el mercado. Actualmente, México cuenta con 84 referencias refill dentro de sus divisiones selectivas.

“Los sistemas refill son una pieza clave para redefinir cómo consumimos belleza. Nos permiten conservar el diseño y la experiencia de nuestros envases más icónicos, al tiempo que reducimos significativamente el impacto ambiental”, señaló Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa de L’Oréal México.

El 100 % de los productos en formato refill mantienen su conocida calidad, reduciendo residuos plásticos.

Pero más allá de las cifras, la tendencia refill refleja un cambio cultural. Cada vez más consumidores valoran productos diseñados para permanecer, reutilizarse y adaptarse a nuevas formas de consumo responsable.

Porque hoy el verdadero lujo ya no consiste únicamente en estrenar algo nuevo, sino en elegir opciones que contribuyan a reducir residuos y aprovechar mejor los recursos. Pequeñas decisiones, como volver a llenar un envase en lugar de reemplazarlo, pueden convertirse en acciones con un impacto positivo para el planeta.

Más allá de la innovación, el refill refleja una evolución hacia hábitos de consumo más responsables, donde extender la vida útil de los envases contribuye a disminuir el impacto ambiental y fomentar una economía más circular.