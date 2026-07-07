¿Por qué el pollo queda seco? Chefs revelan cómo evitar el error que cometen millones de personas al cocinarlo

Este es el error más común al cocinarlo pollo. Getty Images

El pollo es una de las proteínas más consumidas en México y en el mundo por su versatilidad, sabor y aporte nutricional. Sin embargo, hay un problema que se repite en millones de cocinas: al momento de servirlo, la carne queda seca, dura y con poca jugosidad.

Aunque muchas personas creen que el problema está en la calidad del pollo o en la receta, especialistas en gastronomía coinciden en que el error suele ocurrir durante la cocción. La buena noticia es que evitarlo es más sencillo de lo que parece.

A continuación te explicamos por qué el pollo queda seco y cuáles son las recomendaciones de chefs y organismos especializados en seguridad alimentaria para lograr una carne jugosa sin poner en riesgo la salud.

Cómo evitar el error que hace que el pollo pierda toda su jugosidad

El error más frecuente consiste en cocinar el pollo durante demasiado tiempo. Por miedo a consumir carne cruda, muchas personas dejan la pechuga o las piezas en el sartén, horno o parrilla varios minutos adicionales, lo que provoca que las fibras musculares pierdan agua y la carne se reseque.

La pechuga de pollo es especialmente sensible porque contiene muy poca grasa. Mientras más tiempo permanezca expuesta al calor, mayor será la pérdida de humedad.

De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el pollo es seguro para consumir cuando alcanza una temperatura interna de 74 °C (165 °F) medida con un termómetro para alimentos. Superar ampliamente esa temperatura no mejora la seguridad, pero sí afecta la textura y el sabor.

Cómo cocinar el pollo para que quede jugoso

Los expertos recomiendan seguir algunas prácticas sencillas para conservar la humedad natural de la carne:

Cocinar el pollo únicamente hasta alcanzar los 74 °C en el centro.

Utilizar un termómetro de cocina para evitar cocinarlo de más.

Dejar reposar la carne entre cinco y diez minutos antes de cortarla, permitiendo que los jugos se redistribuyan.

Marinar previamente el pollo con ingredientes como yogur, limón, especias o aceite de oliva para mejorar la textura.

Elegir un método de cocción adecuado y evitar temperaturas excesivamente altas durante largos periodos.

También es importante recordar que cortar la pechuga inmediatamente después de retirarla del fuego hace que los jugos salgan rápidamente, dejando una carne mucho más seca.

Otros errores comunes al cocinar pollo

Además del exceso de cocción, existen otros hábitos que afectan el resultado final.

Uno de ellos es cocinar piezas muy frías directamente desde el refrigerador, ya que esto provoca una cocción desigual. También es un error utilizar fuego demasiado alto durante todo el proceso, pues el exterior puede quemarse mientras el interior termina secándose.

En materia de seguridad alimentaria, el USDA también recomienda no lavar el pollo crudo antes de cocinarlo. Esta práctica puede dispersar bacterias como Salmonella y Campylobacter sobre utensilios, superficies y alimentos cercanos mediante las salpicaduras de agua.

El secreto para un pollo jugoso no está en cocinarlo más tiempo, sino en cocinarlo correctamente. Controlar la temperatura, respetar el tiempo de reposo y evitar los errores más comunes permitirá obtener una carne más suave, sabrosa y segura en cada preparación, sin sacrificar su calidad ni su valor nutricional.