Jubilación anticipada IMSS: Cómo saber si eres Ley 73 o Ley 97 y si puedes retirarte antes

Saber si eres Ley 73 o Ley 97 es el primer paso para definir si puedes acceder a una jubilación anticipada en el IMSS y evitar errores al planear tu retiro.

En el IMSS existen dos regímenes de pensión, y no se eligen, se asignan automáticamente según la fecha en la que comenzaste a cotizar. No importa tu edad actual ni cuántas semanas tengas hoy; lo que manda es tu primer alta ante el Seguro Social.

Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, perteneces a la Ley 73. Si lo hiciste a partir del 1 de julio de 1997, estás bajo la Ley 97.

¿Qué diferencia hay entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS?

La diferencia que hay entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS es la forma en la que se calcula la pensión, quién la paga y desde qué edad puedes pensionarte.

En la Ley 73, la pensión se calcula con base en el promedio del salario que tuviste en las últimas 250 semanas cotizadas. Para pensionarte necesitas al menos 500 semanas y, si te retiras a los 65 años, recibes el 100% de tu pensión. También puedes pensionarte desde los 60 años, pero en ese caso solo obtienes el 75% del monto. La pensión es pagada por el Gobierno federal a través del IMSS, no por la Afore.

Además, bajo este régimen, tu Afore te entrega en una sola exhibición los recursos de las subcuentas SAR 92-97, Retiro 97 e Infonavit 1997, los cuales se liberan totalmente cuando cumples 65 años. La Ley 73 contempla dos modalidades: cesantía en edad avanzada, si tienes entre 60 y 64 años y ya no trabajas, y vejez, a partir de los 65 años.

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En cambio, la Ley 97 funciona de manera distinta. Aquí la pensión se calcula con base en el saldo acumulado en tu cuenta individual de Afore. En 2026 se requieren 875 semanas cotizadas, y cada año el requisito aumenta en 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en 2031.

El pago de la pensión depende de la modalidad que elijas. Puede hacerlo una aseguradora si contratas una renta vitalicia, tu Afore si optas por retiros programados, o el Gobierno federal a través del IMSS únicamente en el caso de la pensión mínima garantizada.

⁠⁠¿Cómo saber si soy Ley 73 o Ley 97

La forma más directa de saber si eres Ley 73 o Ley 97 es revisar la fecha exacta en la que comenzaste a cotizar ante el IMSS.

Puedes confirmarlo revisando tu estado de cuenta de la Afore o solicitando tu Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS, documento en el que aparece claramente la fecha de inicio de cotización. Este trámite se puede hacer en línea y sin costo, solo necesitas tu Número de Seguridad Social, CURP y un correo electrónico.

Checa tu constancia aquí.

¿Quiénes se pueden retirar anticipadamente en el IMSS?

Las personas que se pueden retirar anticipadamente en el IMSS son aquellas que cotizan bajo la Ley 97 y cumplen con los requisitos de la modalidad de Pensión por Retiro.

La pensión por retiro se puede tramitar cuando todavía no cumples con la edad ni con las semanas necesarias para una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, pero el ahorro acumulado en tu Afore es suficiente para contratar una renta vitalicia con una aseguradora.

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