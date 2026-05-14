Monedas conmemorativas del Mundial 2026: Cómo conseguirlas, cuánto costarán y cuándo saldrán a circulación

La llegada de las monedas conmemorativas Mundial 2026 ya comenzó a generar expectativa entre aficionados del futbol y coleccionistas en México. Y es que, además de celebrar la próxima Copa del Mundo que tendrá como una de sus sedes al país, estas piezas lanzadas por el Banco de México también buscan convertirse en objetos históricos rumbo al torneo más importante del futbol internacional.

Por lo que si quieres saber dónde conseguirlas, cómo serán y más detalles, sigue leyendo para enterarte de todo acerca de las monedas conmemorativas del Mundial 2026.

¿Cómo conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Las monedas conmemorativas Mundial 2026 podrán conseguirse de diferentes maneras dependiendo del tipo de pieza que busque cada persona.

Las más accesibles serán las monedas bimetálicas de 20 pesos, ya que entrarán en circulación como cualquier otra moneda en México. Esto significa que eventualmente podrían llegar en el cambio de tiendas, bancos o cajeros automáticos conforme avance su distribución.

Sin embargo, quienes quieran obtenerlas en mejor estado o completar la colección también podrán acudir directamente a bancos con servicio de canje o ventanillas autorizadas. En total, el Banco de México presentó una colección de 12 monedas:

4 monedas bimetálicas de 20 pesos

4 monedas de plata

4 monedas de oro

Las monedas de plata y oro estarán dirigidas principalmente a coleccionistas y se venderán mediante distribuidores autorizados y la Casa de Moneda de México.

Además, varios diseños estarán inspirados en símbolos relacionados con México y las ciudades mundialistas, incluyendo referencias a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el Ángel de la Independencia, el Cerro de la Silla y otros elementos culturales del país.

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¿A partir de cuándo se podrán adquirir las monedas conmemorativas para el Mundial 2026?

De acuerdo con los primeros reportes sobre su distribución, las monedas conmemorativas Mundial 2026 comenzaron su proceso de circulación durante mayo de 2026.

Las monedas bimetálicas de 20 pesos serían las primeras en llegar gradualmente a bancos y operaciones comerciales, mientras que las versiones de plata y oro podrían comercializarse por etapas dependiendo de la producción y la demanda.

También se espera que conforme se acerque el inicio de la Copa del Mundo aumente el interés de coleccionistas y aficionados, por lo que especialistas recomiendan mantenerse atentos a los anuncios oficiales del Banco de México y la Casa de Moneda.

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¿Cuánto van a costar las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

El precio de las monedas conmemorativas Mundial 2026 dependerá del tipo de pieza y del material con el que estén fabricadas.

Las monedas bimetálicas tendrán un valor nominal de 20 pesos, aunque con el tiempo podrían aumentar su valor entre coleccionistas dependiendo de su disponibilidad y estado de conservación.

Por otro lado, las monedas de plata y oro sí tendrán precios mucho más elevados debido al valor de los metales preciosos y al carácter especial de la colección.

Hasta el momento, algunas estimaciones señalan que las monedas de plata podrían costar desde varios cientos hasta miles de pesos, mientras que las monedas de oro alcanzarían precios considerablemente más altos dependiendo del mercado y la cotización del metal.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y México como una de las sedes principales, estas monedas ya comenzaron a perfilarse como uno de los artículos conmemorativos más buscados por aficionados al futbol y coleccionistas en el país.