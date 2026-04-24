Ride al Estadio: Así funcionará el transporte de 500 pesos para el Mundial 2026 en Guadalajara / Antonio Torres - FIFA

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guadalajara implementará un nuevo sistema de transporte denominado “Ride al Estadio”, diseñado para facilitar el acceso de los aficionados a los partidos y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

Estadio Akron / Jam Media Ampliar

El programa fue presentado por el Comité Organizador como una alternativa complementaria al transporte público existente. Su objetivo principal es ordenar la movilidad y garantizar traslados más ágiles hacia el estadio sede, especialmente en días de alta demanda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ricardo La Volpe explota contra Memo Ochoa y su posible convocatoria al Mundial

Este servicio operará mediante camiones que conectarán 10 puntos estratégicos de la ciudad con la llamada “última milla”, es decir, la zona más cercana al estadio donde ya no habrá acceso para vehículos particulares por razones de seguridad.

Las autoridades detallaron que esta medida responde a la necesidad de evitar saturaciones en accesos clave, considerando la alta afluencia que se espera durante el torneo internacional.

¿En qué consiste el “Ride al Estadio”?

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Zapopan, el servicio “Ride al Estadio” no será un simple transporte público, sino una red de movilidad diseñada específicamente para el flujo mundialista. Este sistema funcionará bajo el concepto de “Park & Ride”, donde los aficionados podrán dejar sus vehículos en puntos estratégicos de la ciudad o acudir a centros de transferencia para abordar unidades exclusivas que tendrán carriles preferenciales.

Los puntos de salida estarán ubicados en zonas clave como centros comerciales de prestigio, corredores hoteleros y estaciones de conexión masiva. Esta logística busca reducir el número de vehículos particulares que intentan ingresar a las inmediaciones del estadio, permitiendo un flujo constante de autobuses que dejarán a los fans prácticamente en la puerta del inmueble. Además, se espera que el servicio incluya seguridad reforzada y personal bilingüe para asistir a los turistas internacionales.

Mascotas Mundial 2026 / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

¿Cuánto cuesta y cómo usarlo?

El “Ride al Estadio” tendrá un costo de 500 pesos por persona por partido, según confirmaron los organizadores. El servicio estará disponible exclusivamente para aficionados que cuenten con boleto para los encuentros, lo que permitirá controlar la demanda y mejorar la logística de traslado.

Los boletos para este transporte se venderán en línea a través de la plataforma Boletomóvil a partir del 28 de abril, y estarán sujetos a disponibilidad limitada, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.

Las autoridades destacan que este modelo ya ha sido probado con éxito en otros eventos masivos y que para 2026 será la columna vertebral del transporte en la sede jalisciense. La preventa de estos “rides” se realizará de forma digital, permitiendo a la FIFA y a la ciudad tener un control exacto de cuántas personas se desplazarán desde cada punto de la metrópoli.

Con esta iniciativa, Guadalajara se suma a los esfuerzos de las ciudades sede del Mundial 2026 para ofrecer alternativas a los visitantes nacionales e internacionales. Si tienes planeado asistir a alguno de los encuentros en la Perla Tapatía, el “Ride al Estadio” es una nueva opción para evitar que el tráfico te deje fuera de la jugada.