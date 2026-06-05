Un saludo que no ocurrió: James Rodríguez protagoniza controversia antes del Mundial | VIDEO

Una despedida rumbo al Mundial que terminó en controversia

Lo que debía ser una emotiva ceremonia de despedida para la Selección Colombia antes de emprender su viaje rumbo al Mundial de 2026 terminó convirtiéndose en una de las polémicas deportivas más comentadas de las últimas horas.

El incidente ocurrió en la Base Aérea de Catam, en Bogotá, durante un acto encabezado por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien entregó la bandera nacional al combinado cafetero como símbolo de representación del país en la próxima Copa del Mundo. Durante el protocolo, jugadores, cuerpo técnico y autoridades intercambiaron saludos y fotografías. Sin embargo, una escena protagonizada por James Rodríguez llamó la atención de los asistentes y posteriormente de millones de usuarios en redes sociales.

James Rodríguez, futbolista colombiano / Jeremy Olson/ISI Photos Ampliar

El momento que se volvió viral

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa a Antonella Petro, hija menor del mandatario colombiano y conocida por su afición al futbol, acercarse a James Rodríguez mientras los jugadores saludaban a las autoridades presentes.

Según diversos reportes, la joven intentó interactuar con el futbolista e incluso solicitarle una fotografía. No obstante, el capitán colombiano continuó avanzando con el protocolo sin detenerse, situación que fue interpretada por muchos usuarios como un desaire hacia la adolescente.

Aunque no existe una confirmación de que James haya rechazado deliberadamente la petición, la secuencia fue suficiente para generar una intensa discusión en redes sociales, donde miles de personas comenzaron a expresar opiniones encontradas sobre el comportamiento del jugador.

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Las críticas no tardaron en aparecer

Poco después de que el video comenzara a circular, numerosas publicaciones señalaron al futbolista por lo que consideraron una actitud poco amable hacia una menor de edad.

Las críticas se multiplicaron especialmente en las cuentas oficiales relacionadas con la selección colombiana, donde algunos aficionados aseguraron sentirse decepcionados por la actitud del mediocampista. Incluso figuras públicas y representantes políticos se sumaron a la conversación, cuestionando la aparente indiferencia mostrada durante el evento.

James Rodríguez en un partido / Long Visual Press Ampliar

Sin embargo, también surgieron voces que pidieron prudencia antes de emitir juicios definitivos, argumentando que el momento pudo haber sido producto de la rapidez del protocolo o de una simple falta de atención en medio de la ceremonia.

Piden detener los ataques

Ante la creciente controversia, Nicolás Alcocer, hermano de Antonella Petro, decidió pronunciarse públicamente. Aunque reconoció que la situación le generó molestia, hizo un llamado a los usuarios para evitar insultos y ataques contra James Rodríguez.

El joven pidió mantener el respeto y la unidad en torno a la selección nacional, especialmente cuando el equipo se encuentra a pocos días de iniciar su participación mundialista.

Captura de pantalla de Nicolas Alcocer Ampliar

Una polémica que opaca la preparación mundialista

Mientras la Selección Colombia ya se encuentra enfocada en sus últimos compromisos de preparación antes del inicio del Mundial 2026, la conversación en redes continúa girando alrededor del incidente.

Lo que comenzó como una ceremonia de apoyo al equipo nacional terminó convirtiéndose en un debate sobre la cortesía, la percepción pública y el peso que tienen las redes sociales para amplificar cualquier gesto de las figuras deportivas. Por ahora, James Rodríguez no ha emitido declaraciones sobre la polémica, pero el episodio sigue generando comentarios entre aficionados y medios de comunicación en toda América Latina.

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