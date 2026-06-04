Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 / Romain Maurice

La FIFA ha confirmado de manera oficial que el icónico Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un momento histórico que unirá la pasión por el fútbol con el orgullo patrio en el Estadio Ciudad de México.

Alejandro Fernández / Jeremychanphotography Ampliar

Detalles de la participación de “El Potrillo”

El evento se llevará a cabo el 11 de junio de 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial. Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional justo antes del silbatazo inicial, en un escenario que promete ser inolvidable ante miles de aficionados y millones de espectadores a nivel global.

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Esta confirmación representa un gran honor para el cantante mexicano, quien ya había expresado su entusiasmo en redes sociales tras los primeros anuncios de su participación en la ceremonia de apertura.

Otros artistas confirmados en la ceremonia inaugural

Junto a Alejandro Fernández, la FIFA ha revelado un impresionante lineup de talentos mexicanos e internacionales que estarán en el Mundial 2026:

Maná

Belinda

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Y otros artistas internacionales como J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

La presencia de “El Potrillo” interpretando el símbolo patrio eleva la expectativa y posiciona a México como el corazón musical y futbolístico en el torneo en el que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones.

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¿Por qué Alejandro Fernández es la elección perfecta?

Con una carrera de más de tres décadas, Alejandro Fernández es una de las voces más representativas de música mexicana a nivel internacional. Su interpretación poderosa y emotiva del Himno Nacional ha sido aclamada en eventos previos, y ahora brillará en el evento deportivo más importante del mundo.

Los fans ya especulan que esta actuación se convertirá en uno de los momentos más virales del Mundial 2026.

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¿Qué sigue para el Mundial 2026?

La cuenta regresiva ya está en marcha. México buscará hacer historia en casa, mientras la ceremonia de inauguración del Mundial promete ser un espectáculo sin precedentes que combine música, cultura y deporte.