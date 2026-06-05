‘El Último Tango’: Así son los espectaculares botines de Messi para el Mundial 2026

Adidas acaba de lanzar “El Último Tango”, la edición signature de las F50 Messi que el capitán argentino calzará en lo que muy probablemente sea su último Mundial. Un homenaje cargado de emoción que cierra un ciclo de 20 años desde su debut en Alemania 2006.

Lionel Messi / Jamie Squire Ampliar

Diseño que combina historia, Argentina y velocidad

Los nuevos botines de Messi presentan una base predominantemente blanca con detalles en celeste inspirados en la bandera argentina y dorado que evoca los títulos y el legado del GOAT. Las tres franjas clásicas de Adidas aparecen con un diseño más agresivo y curvado, optimizado para velocidad y agarre.

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Parte superior: Ligera y de alto rendimiento, típica de la línea F50 .

Ligera y de alto rendimiento, típica de la línea . Suela: Con tachones que combinan celeste y dorado iridiscente.

Con tachones que combinan celeste y dorado iridiscente. Detalles especiales: Logo Adidas en celeste, toques dorados y guiños a los primeros F50 de Messi.

¿Por qué “El Último Tango”?

El nombre no es casual. A sus 39 años, Lionel Messi se prepara para su sexta Copa del Mundo y Adidas lo celebra como “el último baile” del 10 en la máxima cita del fútbol. Los botines de fútbol cierran el círculo: inspirados en los F50que usó en 2006, pero actualizados con la tecnología actual para buscar un nuevo título.

El Último Tango Ampliar

Disponibilidad y precio

Las Adidas F50 Messi “El Último Tango” ya están disponibles desde hoy, 5 de junio de 2026, en tiendas oficiales y online. Precio aproximado: alrededor de 280 USD. Hay versiones Elite, League y para niños.

¿Messi brillará una vez más?

Con la Selección Argentina entrenando y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, estos nuevos botines de Adidas ya generan expectativa y la afición de la Albiceleste se ilusiona con repetir la magia de Qatar 2022.