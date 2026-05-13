¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2026? Guía de precios: boletos, hospedaje y transporte en México, USA y Canadá

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y termina el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si estás planeando ir, lo que gastes dependerá de a qué sede vayas, cuándo compraste el boleto y qué tan cerca del estadio quieres quedarte. Esta guía tiene todos los números actualizados.

FIFA World Cup Original Trophy Tour 2026 / NurPhoto Ampliar

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026?

Las entradas para fase de grupos arrancan desde 60 dólares (aproximadamente 1,200 pesos) en la categoría más accesible, mientras que los boletos más exclusivos para la final pueden superar los 6,700 dólares.

⚽️ | MUNDIAL 2026: Hay una entrada a la venta en la plataforma oficial de reventa de la Copa del Mundo para la final a 11.5 millones de dólares. pic.twitter.com/cgax67uOHl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 6, 2026

Sin embargo, los precios en la fase final de venta son considerablemente más altos. En la reapertura de ventas de abril, la FIFA elevó el precio del boleto más caro para la final a 10,990 dólares, mientras que para el partido inaugural México vs Sudáfrica en la Ciudad de México los únicos boletos disponibles costaban 2,985 dólares.

La FIFA también incorporó nuevas categorías premium “Front Category 1” y “Front Category 2” para partidos de alta demanda. En el debut de Estados Unidos ante Paraguay en Inglewood, un boleto de esta nueva categoría llegó a los 4,105 dólares, cuando antes la Categoría 1 para ese mismo partido costaba 500.

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Para partidos de menor demanda, los números bajan considerablemente. Un partido de octavos de final oscila entre 195 y 740 dólares, y el partido inaugural de México ronda entre 370 y 1,825 dólares según la categoría.

¿Dónde comprar boletos para el Mundial y qué pasa con la reventa?

La venta oficial sigue activa en FIFA.com por orden de llegada. El mercado oficial de reventa también fue reactivado desde el 2 de abril, operando a través de la misma plataforma.

⚽️ | MUNDIAL 2026: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que la alta tasa de mercado para los boletos de los partidos en EE.UU. justifica los precios de los boletos en la Copa Mundial del próximo mes, citando la alta demanda de boletos para partidos de fútbol en el… pic.twitter.com/UzVxA4gPvJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 7, 2026

En el mercado secundario los precios se disparan. En el Marketplace autorizado de FIFA, los boletos oscilan entre 11,499 y 50,000 pesos, aunque algunos vendedores los ofrecen hasta en 199,999 pesos (12 mil dólares) . Fuera de plataformas oficiales, los riesgos de fraude son altos: la FIFA recomienda no comprar en sitios no autorizados como Viagogo, StubHub y otros sitios de reventa, donde para el partido inaugural los precios alcanzan hasta el millón de pesos mexicanos (60 mil dólares).

¿Cuánto cuesta el hospedaje en México para el Mundial?

Las sedes mexicanas concentran la mayor presión hotelera del torneo: Guadalajara registra un incremento interanual del 333%, Monterrey del 218% y la Ciudad de México del 173%.

En la Ciudad de México, las tarifas promedio pasaron de 190 a casi 300 dólares por noche. En Guadalajara, de 100 dólares en meses previos a cerca de 500 dólares en junio. En Monterrey, de 110 a 300 dólares.

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Para quien busca opciones más accesibles, Airbnb aparece como alternativa. Airbnb reporta que el costo promedio en la Ciudad de México se mantiene en 90 dólares por persona por noche, con alzas menores que el sector hotelero tradicional. Eso sí, si el presupuesto es ajustado, mientras más lejos reserves del estadio, más bajan los precios.

Hospedaje México Mundial 2026 / tobiasjo Ampliar

Hospedaje en Estados Unidos y Canadá: ¿es más caro o más barato que México?

En ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Boston, los precios por noche también aumentaron dos o hasta tres veces respecto a lo habitual. La ventaja es que en esas ciudades la oferta hotelera es significativamente mayor, lo que da más opciones en distintos rangos de precio.

Hoteles en New York/New Yersey Mundial 2026 / Alexander Spatari Ampliar

Un estudio de Live Football Tickets posiciona a Guadalajara como la mejor sede en relación calidad-precio entre todas las ciudades del torneo, por encima de Nueva York, Los Ángeles y Boston, gracias a su bajo costo de vida y precios de hospedaje más accesibles.

¿Cuánto cuesta el transporte para llegar a los estadios?

Esta es la parte donde México gana con claridad sobre Estados Unidos y Canadá.

Ciudad de México: Llegar al Estadio Banorte cuesta alrededor de 15 pesos usando la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero hasta la estación “Estadio Azteca”. Uber o DiDi son una opción, pero considera tarifas dinámicas y tráfico sobre Calzada de Tlalpan en días de partido, las cuales podrían multiplicar significativamente el costo.

Monterrey: El Estadio BBVA tiene conexión con el Metrorrey en la estación “Exposición” de la Línea 1, con un costo de casi 10 pesos. Desde ahí hay aproximadamente un kilómetro a pie hasta el estadio.

Guadalajara: El Estadio Akron no tiene metro cercano. El gobierno presentó el servicio “Ride al Estadio”, con salidas desde 10 puntos de la ciudad exclusivamente para portadores de boletos, a un costo de 500 pesos por persona.

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Estados Unidos: El contraste es notable. En Nueva Jersey y Boston han surgido quejas por pasajes de tren de 150 dólares por viaje redondo al estadio, equivalentes a más de 2,600 pesos.

¿Todavía hay boletos disponibles?

Sí. La FIFA confirmó que no puso a la venta todos los boletos de una sola vez y que seguirá liberando inventario de forma escalonada durante todo el torneo, por lo que la disponibilidad irá cambiando hasta el 19 de julio. La plataforma oficial es FIFA.com/tickets.