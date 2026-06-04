México ilusiona en el Nemesio Diez: ¡Gana, gusta y golea a Serbia previo a la inauguración del Mundial 2026!

Se llevó a cabo el último duelo de carácter amistoso internacional de cara al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana en el Nemesio Diez de Toluca, goleó, y convenció, por marcador de 5-1 ante Serbia.

Raúl Jiménez gol vs Serbia / Jam Media Ampliar

En los primeros 45’ minutos, al 19’, tras una equivocación entre Johan Vásquez y Jesús Gallardo, el rebote benefició a Petar Stanic quien la mandó guardar cerrando así el primer tanto. Sin embargo, al 34’, Johan Vásquez en un tiro de esquina concretó el empate tras un remate de cabeza en el área.

No obstante, Stefan Bukinac regaló un autogol, tras regresar la pelota al arquero Serbio, Filip Stankovic, quien estaba mal parado en su propia área. Igualados se fueron al descanso.

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Para la segunda mitad, comenzó la feria de goles tricolor, Raúl Jiménez al 57’ rompió las redes tras un impacto de Julián Quiñones, y en el rebote apareció el lobo de tepeji. Más adelante, tras un tiro de esquina fallido de Alexis Vega, Adem Avdic se clavó gol en propia puerta. Por último, Luis Chávez de pierna izquierda rompió las redes con un zurdazo potente al arco de Serbia, sellando así, el quinto y último gol de México.

Es así que la Selección Mexicana del ‘Vasco’ Aguirre gusta, gana y golea ante el equipo Serbio, partido que da confianza para el cotejo inaugural en el Estadio Ciudad de México, donde el tricolor buscará arrancar con el pie derecho la cita mundialista.