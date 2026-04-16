¡Histórico! FIFA confirma show al estilo Super Bowl en la Final del Mundial 2026 con Coldplay / Icon Sportswire

La FIFA prepara una auténtica revolución para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en la historia, la Final del torneo no solo definirá al campeón del mundo, sino que también incluirá un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con la banda Coldplay como protagonista principal.

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La decisión fue confirmada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien adelantó que este show marcará “un antes y un después” en la historia del fútbol, al fusionar deporte y entretenimiento en el evento más visto del planeta.

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Un show sin precedentes al estilo Super Bowl

La Final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, será escenario del primer espectáculo musical de medio tiempo en una Copa del Mundo. La idea está claramente inspirada en el modelo del Super Bowl, famoso por sus producciones espectaculares y artistas de talla global.

Infantino confirmó que Coldplay no solo encabezará el evento, sino que su vocalista, Chris Martin, participará en la curaduría del espectáculo y en la selección de otros artistas invitados.

El show contará con múltiples estrellas y será producido en colaboración con la organización Global Citizen, lo que apunta a una producción de gran escala con impacto global.

La FIFA busca convertir la Final en un evento aún más masivo, combinando futbol, música y cultura ante una audiencia estimada de más de mil millones de espectadores en todo el mundo.

🗣️ ''Será el más grande en el mundo''



Infantino habla sobre el show de medio tiempo que habrá en la final del Mundial 2026 por primera vez en la historia del deporte ⚽️👀#Mundial | #HalfTimeShow | #Final | #Coldplay pic.twitter.com/QDhhm9sHp5 — AS USA Latino (@US_diarioas) April 16, 2026

Una apuesta ambiciosa que divide opiniones

La introducción de este espectáculo representa un cambio radical en la tradición del futbol. Históricamente, la Final de la Copa del Mundo se ha mantenido enfocada exclusivamente en lo deportivo, sin interrupciones más allá del descanso reglamentario.

Sin embargo, la FIFA considera que este nuevo formato moderniza el torneo y amplía su alcance comercial y cultural, acercándose a nuevas audiencias.

A pesar de ello, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores del futbol han señalado que este tipo de espectáculo podría “americanizar” el deporte y afectar la esencia del juego, especialmente si el descanso se extiende más allá de los 15 minutos habituales.

También existe incertidumbre sobre el impacto que podría tener en los jugadores, ya que el entretiempo es clave para la recuperación física y los ajustes tácticos.

Lo que es un hecho es que la Final del Mundial 2026 no será una más. Con la presencia de Coldplay y un formato inspirado en el Super Bowl, la FIFA apuesta por convertir el partido más importante del fútbol en el “mayor espectáculo del mundo”, elevando el entretenimiento a un nivel nunca antes visto en este deporte.