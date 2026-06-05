Raúl Jiménez anota su gol 46 con México ante Serbia y empata a Jared Borgetti

Raúl Jiménez marcó su gol número 46 con la Selección Mexicana este jueves en el amistoso ante Serbia, en el último partido del Tri antes de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Nemesio Diez y México se impuso por goleada 5-1.

Raul Jiménez Selección Mexicana Estadio Nemesio Diez / Jam Media Ampliar

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez ante Serbia?

El tanto llegó prácticamente al inicio del segundo tiempo. Jiménez aprovechó un rebote en el poste tras un disparo de Quiñones y empujó el balón al fondo de la red para el 3-1. No fue un gol de exhibición, pero estuvo en el momento correcto y con el olfato goleador que lo caracteriza.

Raúl Jiménez gol vs Serbia / Jam Media Ampliar

¿A quién iguala Jiménez con este gol histórico?

Con su anotación ante Serbia, Jiménez llegó a 46 goles con México, igualando a Jared Borgetti como cuarto mejor goleador histórico del Tricolor. La estadística incluye partidos ante selecciones afiliadas y no afiliadas a la FIFA, así como clubes y combinados.

Jared Borguetti Selección Mexicana / Richard Sellers/Allstar Ampliar

Con este tanto, el delantero del Fulham está a 6 goles de empatar las 52 dianas de Javier Hernández y a 7 de colocarse como el máximo artillero de todos los tiempos con el Tricolor.

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¿Cuántos goles le reconoce la FIFA a Raúl Jiménez?

La FIFA le reconoce oficialmente 45 tantos a Jiménez. El gol 46 fue marcado ante Martinica, selección no afiliada al organismo, por lo que no entra en el conteo oficial. Dependiendo del criterio que se use, Raul Jiménez está entre los 45 y 46 goles con la camiseta verde.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana / Michael Owens Ampliar

¿Cómo llega Jiménez al Mundial 2026?

El delantero de 35 años tuvo una sólida temporada con el Fulham en la Premier League, donde anotó 10 goles y repartió 3 asistencias. Con la selección mexicana viene de ser figura en los últimos títulos del Tri: marcando dos goles en la semifinal de la Concacaf Nations League 2025 ante Canadá y otros dos en la final ante Panamá.

Raúl Jiménez firma doblete con el Fulham y levanta la mano rumbo al Mundial / NurPhoto Ampliar

En sus tres Copas del Mundo anteriores acumula apenas 116 minutos y nunca anotó ni fue titular. El Mundial 2026 es su oportunidad de romper esa cuenta pendiente en el mayor escenario del fútbol internacional.

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¿Cuándo juega México su primer partido del Mundial 2026?

El debut del Tri en la Copa del Mundo está programado para el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Todo apunta a que Jiménez arrancará como titular por primera vez en su historia mundialista. Lo que está en juego es enorme: un gol en el partido inaugural lo pondría a siete tantos del récord de Chicharito y escribiría una de las historias más esperadas del fútbol mexicano.