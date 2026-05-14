El Mundial de Futbol llega al MIDE, con la exposición ‘Pasa el Balón’, enfocada a los jóvenes: Silvia Singer

El MIDE se suma al Mundial de Futbol con su exposición “Pasa el balón”, muestra alusiva para hablar a los jóvenes de economía y su futuro.

El MIDE se suma al Mundial de Futbol con su exposición “Pasa el balón”, una muestra alusiva al mundial, el pretexto perfecto para hablar de economía a los jóvenes principalmente para que tengan perspectivas a futuro, compartió la directora general del Museo Interactivo de Economía, Silvia Singer en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios.

Esta muestra detalló, une la educación financiera con la pasión y la emoción del futbol. El MIDE halló el cómo mostrar que la economía está presente en todos los ámbitos de la vida.

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Economía y futbol en la vida cotidiana

“El futbol mueve la economía desde los hogares, la comunidad, los amigos, el país, el mundo, no es analizar cuánto va a costar el mundial y su efecto en los países, si hay beneficio o no por ser sede, más que eso entender cómo tomamos decisiones que tiene que ver hasta con lo que vamos a comer el domingo durante el partido”.

“La exposición permite reflexionar y entender cómo ese equipo que es la selección o el titular tiene otro equipo atrás, y son todas las personas que hacen posible el futbol, a través de esto estamos hablando de orientación vocacional y mostrarle a los jóvenes las múltiples opciones que hay para seguir planeando su futuro”.

Silvia Singer lamentó “que terrible que no hemos tenido un futbol femenino que no sea reconocido al mismo nivel que el de los hombres”, incluso señaló que hasta hace poco tiempo no había ni siquiera zapatos para que las mujeres jugaran futbol, de ahí la importancia del espacio dedicado a ellas en esta muestra.

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Actividades interactivas y tecnología en el MIDE

Además, dijo en el MIDE futbol podrás narrar un partido y calificar el desempeño de un equipo, grabar tu narración como si fueras un comentarista especializado. Conocer la ciencia y tecnología que hay detrás de las camisetas, y conocer el toque económico y financiero detrás de todos estos aspectos.

La exposición está acompañada de un programa de meditación y talleres en sala, con juegos espectaculares como el futbol jugado con la energía y la fuerza del pensamiento, podrás conocer las monedas conmemorativas y llenar un álbum que viene con el boleto de entrada.

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Para los visitantes a distancia, también hay entretenimiento, que inicial, con “pasa el balón en un minuto”, además de un quiz financiero en el que jugarás como portero para defender tus finanzas personales.

Y como parte de la extensión académica del MIDE, contará con la presencia de expertos economistas y figuras del futbol durante 94 días a partir de ayer y hasta el 30 de agosto, con conferencias que serán difundidas a través de las redes sociales del MIDE.

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