¿Quiénes son los 55 convocados de México para el Mundial 2026? La prelista completa de Javier Aguirre

Javier Aguirre entregó este martes 12 de mayo la prelista de 55 jugadores de México a la FIFA para el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte. De esos 55 sólo 26 harán el viaje. Aquí están los que ya tienen el boleto casi asegurado, los que dependen de su salud y los que nadie esperaba ver.

Javier Aguirre / Omar Vega Ampliar

¿Está Santiago Giménez en la prelista pese a la lesión?

Sí, y su presencia es la más vigilada de las 55. El delantero del Milan aparece en la lista, pero su participación en el Mundial depende de cómo llegue físicamente. Lo mismo aplica para Julián Araujo, lateral derecho que atraviesa un proceso de recuperación, y para César Huerta, que recién volvió a actividades con su club tras más de cinco meses fuera por una pubalgia. Aguirre los incluyó porque estar fuera de la prelista significa exclusión total: ni lesionados tienen excusa para quedar fuera de los 55.

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¿Quiénes son los jugadores sorpresa de la prelista de México?

Hay nombres que sorprenden porque apenas aparecieron en el radar del Vasco durante el proceso eliminatorio: Alex Padilla, Alexei Domínguez, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo e Isaías Violante son jugadores que casi no fueron convocados en el ciclo. Su aparición en la prelista no garantiza la convocatoria final, pero sí dice que Aguirre los tiene en mente como opciones de emergencia o apuestas de último momento.

¿Qué pasa con los jugadores del extranjero como Obed Vargas o Efraín Álvarez?

La concentración arrancó hace una semana con los jugadores de la Liga MX. Los que militan en el extranjero, entre ellos Obed Vargas (Stuttgart), Efraín Álvarez (LA Galaxy), Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, se irán incorporando conforme terminen la temporada con sus clubes. Todos están en la prelista. El calendario europeo cierra antes del 11 de junio, así que el margen es justo pero suficiente.

REGRESAN A LA CONCENTRACIÓN 🇲🇽



La Selección Mexicana vuelve a las actividades de cara al Mundial 2026. @chato_jc nos cuenta todos los detalles. pic.twitter.com/hD8a7i0nWW — W Deportes (@deportesWRADIO) May 12, 2026

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

México juega tres amistosos antes del Mundial: Ghana, Australia y Serbia son los últimos exámenes. Aguirre usará esos partidos para cerrar su lista de 26 y ver quién de los 55 llega en forma. El debut oficial es el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte. Para entonces, 29 jugadores de esta prelista ya habrán quedado fuera, tras el anuncio de la lista definitiva el 1 de junio.

Lista completa seleccionados

Porteros

Alex Padilla

Antonio Rodríguez

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Guillermo Ochoa

Defensas

Bryan González

César Montes

Edson Álvarez

Eduardo Águila

Everardo López

Israel Reyes

Jesús Angulo

Jesús Gallardo

Jesús Gómez

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Luis Rey

Mateo Chávez

Ramón Juárez

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Víctor Guzmán

Medios

Alexei Domínguez

Alexis Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Carlos Rodríguez

Denzell García

Diego Lainez

Efraín Álvarez

Elías Montiel

Erick Sánchez

Erik Lira

Gilberto Mora

Isaías Violante

Jeremy Márquez

Jorge Ruvalcaba

Kevin Castañeda

Luis Chávez

Luis Romo

Marcel Ruiz

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Ricardo Angulo

Delanteros