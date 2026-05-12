¿Quiénes son los 55 convocados de México para el Mundial 2026? La prelista completa de Javier Aguirre
Javier Aguirre revela la prelista de 55 jugadores de México para el Mundial 2026. Conoce quiénes son los convocados, la situación de Santiago Giménez y las grandes sorpresas del “Vasco” antes del debut ante Sudáfrica.
Javier Aguirre entregó este martes 12 de mayo la prelista de 55 jugadores de México a la FIFA para el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte. De esos 55 sólo 26 harán el viaje. Aquí están los que ya tienen el boleto casi asegurado, los que dependen de su salud y los que nadie esperaba ver.
¿Está Santiago Giménez en la prelista pese a la lesión?
Sí, y su presencia es la más vigilada de las 55. El delantero del Milan aparece en la lista, pero su participación en el Mundial depende de cómo llegue físicamente. Lo mismo aplica para Julián Araujo, lateral derecho que atraviesa un proceso de recuperación, y para César Huerta, que recién volvió a actividades con su club tras más de cinco meses fuera por una pubalgia. Aguirre los incluyó porque estar fuera de la prelista significa exclusión total: ni lesionados tienen excusa para quedar fuera de los 55.
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¿Quiénes son los jugadores sorpresa de la prelista de México?
Hay nombres que sorprenden porque apenas aparecieron en el radar del Vasco durante el proceso eliminatorio: Alex Padilla, Alexei Domínguez, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo e Isaías Violante son jugadores que casi no fueron convocados en el ciclo. Su aparición en la prelista no garantiza la convocatoria final, pero sí dice que Aguirre los tiene en mente como opciones de emergencia o apuestas de último momento.
¿Qué pasa con los jugadores del extranjero como Obed Vargas o Efraín Álvarez?
La concentración arrancó hace una semana con los jugadores de la Liga MX. Los que militan en el extranjero, entre ellos Obed Vargas (Stuttgart), Efraín Álvarez (LA Galaxy), Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, se irán incorporando conforme terminen la temporada con sus clubes. Todos están en la prelista. El calendario europeo cierra antes del 11 de junio, así que el margen es justo pero suficiente.
¿Qué sigue para la Selección Mexicana?
México juega tres amistosos antes del Mundial: Ghana, Australia y Serbia son los últimos exámenes. Aguirre usará esos partidos para cerrar su lista de 26 y ver quién de los 55 llega en forma. El debut oficial es el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte. Para entonces, 29 jugadores de esta prelista ya habrán quedado fuera, tras el anuncio de la lista definitiva el 1 de junio.
Lista completa seleccionados
Porteros
- Alex Padilla
- Antonio Rodríguez
- Carlos Acevedo
- Carlos Moreno
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Bryan González
- César Montes
- Edson Álvarez
- Eduardo Águila
- Everardo López
- Israel Reyes
- Jesús Angulo
- Jesús Gallardo
- Jesús Gómez
- Johan Vásquez
- Jorge Sánchez
- Julián Araujo
- Luis Rey
- Mateo Chávez
- Ramón Juárez
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Víctor Guzmán
Medios
- Alexei Domínguez
- Alexis Gutiérrez
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Carlos Rodríguez
- Denzell García
- Diego Lainez
- Efraín Álvarez
- Elías Montiel
- Erick Sánchez
- Erik Lira
- Gilberto Mora
- Isaías Violante
- Jeremy Márquez
- Jorge Ruvalcaba
- Kevin Castañeda
- Luis Chávez
- Luis Romo
- Marcel Ruiz
- Obed Vargas
- Orbelín Pineda
- Ricardo Angulo
Delanteros
- Alexis Vega
- Armando González
- César Huerta
- Germán Berterame
- Guillermo Martínez
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
- Roberto Alvarado
- Santiago Giménez