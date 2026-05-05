Contraproducente que el Gobierno pida pruebas por Rocha, EE.UU. las tiene y también testigos protegidos: Jorge Fernández Menéndez

La cita de la Fiscalía a 50 agentes del operativo con agentes de la CIA en Chihuahua es distractor para la extradición de Rocha Moya, señala el periodista Jorge Fernández Menéndez

Que la Fiscalía General de la República cite declarar a los 50 agentes que participaron en el operativo de la CIA en Chihuahua “es vergonzosos, es evidente, lo que quieren es un distractor para el tema de del gobernador Rocha en Sinaloa… claro que la Fiscalía debe investigar y llegar a fondo, pero se olvida que participaron también 140 militares; tendría que comparecer el comandante regional y García Harfuch para que nos explicara cuáles son los acuerdos que se han establecido en materia de colaboración y seguridad con Washington”, señaló el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien recomendó al Gobierno Federal no seguir pidiendo pruebas para la extradición de Rocha, “podría resultar contraproducente”.

"Penoso lo que hace la Fiscalía General de la República"



140 militares participaron en el operativo de la #CIA en #Chihuahua, ¿ellos también declararán?: @J_Fdz_Menendez.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/eZqPz9RjdJ — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 5, 2026

TE PUEDE INTERESAR:

Críticas a la solicitud de pruebas

Tras la respuesta del Gobierno Federal a la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y nueve personajes de su círculo cercano hacia Estados Unidos, el periodista y columnista consideró en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, “me parece que puede ser hasta contraproducente para el gobierno porque no solamente van a llenar una multitud de pruebas, porque en primera las tienen y en segundo, tienen a los personajes que las están generando que son los narcotraficantes o personas que se han entregado como testigos protegidos; el propio senador Inzunza se dice que ya estaba buscando contacto con el Departamento de Justicia para convertirse en colaborador”.

Fernández Menéndez recordó que en su momento él habría publicado que “antes de la extracción de “El Mayo” Zambada había una casa en Culiacán que estaba en remodelación, ahí supuestamente se encuentran 20 millones de dólares, se los roban entonces este Iván Archivaldo Guzmán ordena secuestrar a todos los que trabajaron ahí a los policías de la policía, los miembros de la policía estatal y municipal que estaban cuidando el lugar y a toda su familia, son siempre hombres en total se realiza el secuestro, en la información que tenemos es que se realiza una reunión entre Iván Archivaldo en la que participa del gobernador Rocha es en la casa del secretario de finanzas del señor, que también está inculpado en estos temas, inculpado al ser el que mantenía la relación con Los Chapitos”.

Tras el robo de 20 millones de dólares, Iván Archivaldo Guzmán ordenó el secuestro de 100 personas, incluyendo policías estatales, municipales y sus familias enteras.



Se pactó el regreso de mujeres y niños. Mientras, 30 personas no aparecieron nunca; la respuesta de #RochaMoya… pic.twitter.com/S0Lnv81tro — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 5, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: En Sinaloa tenemos más desaparecidos que homicidios: Adrián López

Señalamientos sobre seguridad y contexto

Sobre este secuestro, añadió, “efectivamente aparecen 66 personas, Rocha dice bueno, estas son cosas que ocurren en el estado, el tema ya está solucionado”, pero resaltó “cerca de 30 no aparecieron nunca más, son parte de los desaparecidos”. El dinero, presuntamente fue entregado a Los Chapitos.

Recordó también la relevancia de las juntas de agua en Sinaloa que por años utilizaron contra los agricultores y productores como “instrumento de extorsión”.

Y por su puesto dijo, todo empezó con la campaña de Rocha Moya y “las reuniones con Los Chapitos para participar en esa elección en la concesión que se le hacen a cambio de su apoyo al gobernador de Morena… Américo Villarreal a partir del caso de Santiago Carmona ese grupo ya estaba siendo investigado por Estados Unidos porque Julio Carmona el hermano de Sergio del rey del huachicol que fue asesinado en noviembre del 1, se va como testigo protegido Estados Unidos ahí tienen la información y tienen información tienen transferencia por ejemplo del por ejemplo del hijo de Américo Villarreal una transferencia de los 2 mil millones de dólares” y que habría sido utilizados en la campaña de Rocha, señaló Fernández Menéndez sobre el entramado.

TE PODRÍA INTERESAR: Enrique Inzunza reaparece desde Badiraguato; confirma su asistencia a la Comisión Permanente del Senado