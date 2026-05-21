Expertos alertan por caos vial y falta de control de la movilidad en la CDMX

La movilidad en la CDMX enfrenta problemas de orden, seguridad vial y aplicación de normas, señalaron especialistas en transporte y movilidad urbana.

De acuerdo con la percepción de los capitalinos, la movilidad en la Ciudad de México se ha vuelto caótica y llega a la mesa de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin con la opinión de Areli Carreón integrante de la coalición Movilidad Segura CDMX, y Bernardo Baranda, titular del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

¿Por qué especialistas hablan de desorden vial en CDMX?

La movilidad en Ciudad de México es resultado de una serie de decisiones políticas de varias administraciones, como: quitar la tenencia, fotomultas e incluso dar una licencia permanente, en su momento fueron populares, pero ahora vemos las consecuencias, “desorden generalizado”, no hay señalizaciones, ni respeto para peatones o personas con discapacidad o en bicicleta, como sociedad hemos renunciado al respeto a la Ley, lo que por años se había construido y terminamos padeciendo una ciudad peligrosa, congestionada e invivible; ahora la cuestión es ¿Qué hacemos para vivir en orden?, se cuestionó Areli,

Bernardo coincidió en que “relajar las normas es como un concurso de popularidad”, pero refirió como positivo que el gobierno de la CDMX busque mantener un control sobre vehículos como scooters, pero “el problema es la implementación”, incluso el reglamento vehicular vigente dijo, “se aplica discrecionalmente”. No hay una vinculación a nivel federal, lo que “es parte del desorden”.

La malas decisiones sobre movilidad han provocado la situación actual, una ciudad invivible: @arelibiciteka, integrante de Coalición Movilidad Segura CDMX#MesaAsíLasCosasW con @warkentin https://t.co/LutG1434AP — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 21, 2026

¿Qué riesgos existen por el aumento de motocicletas?

En el caso de la velocidad, Bernardo reconoció que “los hechos de tránsito son prevenibles, sobre todo ahora con el crecimiento exponencial con las motocicletas en donde la mitad de los fallecidos son personas en motocicleta”.

Areli confirmó que es “difícil mantener el orden cuando alguien se lo salta”, lo que se convierte en una lógica de cierto grupo de personas para la impunidad. “el caos llama al caos, el desorden al desorden”, por lo que recomendó “regresar a tener los mecanismos de control y reflexionar sobre esas decisiones políticas que han resultado adversas”.

¿Qué medidas proponen para mejorar la movilidad?

Por ello recomendó: regresar a las fotomultas, exámenes para licencias de conducir una policía que realmente funcione. “Dejemos de lado el populismo, así no se pueden necesitamos mecanismos de control”.

Bernardo reconoció que programas como “Conduce sin alcohol parecía algo difícil de implementar, pero continúa funcionado bien gracias a tener la tecnología para demostrar que alguien bebió y no debe manejar, la gente está familiarizada y lo ha aceptado, sí se puede regresar y hay ejemplos en el mundo”

Por ello, llamó a tener “un registro nacional de tránsito para vehículos, placas, licencias e infracciones como en Brasil, para poder tener un mayor orden, pero todo empieza por acciones individuales, y la voluntad política”.

Los invitados coincidieron en que la CDMX tiene muchas cosas positivas en movilidad, como la cultura ciclista e inversión en transporte público por lo que se puede lograr una convivencia pacífica en la movilidad en la que todos debemos ser parte de la solución porque “no hay pretexto para hacer las cosas correctamente”.

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